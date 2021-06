Matteo Berrettini parla dopo la vittoria al Queen’s: ““Non voglio offendere gli altri trofei, ma questo è il più bello. Pensare al mio nome e a quello di Boris Becker accostati è incredibile” (con il video della Finale)

Matteo Berrettini : “Non voglio offendere gli altri trofei, ma questo è il più bello. Pensare al mio nome e a quello di Boris Becker accostati è incredibile. Ho realizzato un sogno che avevo da bambino, questo torneo lo guardavo da piccolo in tv. E’ stata una settimana incredibile, fantastica per le emozioni che sto vivendo.

Cameron è un grandissimo fighter, sapevo che in campo avrei dovuto lottare un sacco e che sarebbe stata una partita dura. Norrie è stato bravissimo e sono contento di essere riuscito a spuntarla, sono sicuro che anche lui riuscirà presto a conquistare un titolo e che farà una grande carriera”.

“Quando sono arrivato a Londra giovedì della settimana scorsa, direttamente da Parigi, mi sono detto ‘wow’, l’erba, un mondo completamente diversa dalla terra rossa. Però sono riuscito a trovare il giusto feeling, soprattutto divertendomi e riuscendo ad esprimere un buon tennis, grazie anche al mio team. Certo, il servizio è stata un’arma importante, anche se non ho ancora controllato le statistiche. E questa prestazione in vista di un appuntamento importante come Wimbledon è una significativa iniezione di fiducia e consapevolezza nei miei mezzi. Come festeggio stasera? Servizio in camera in hotel e acqua gassata…”.