WTA Berlino e Birmingham: Vittoria a sorpresa di Liudmila Samsonova nel 500 di Berlino. La Jabeur vince a Birmingham

Belinda Bencic (WTA 12) deve attendere ancora per tornare ad alzare al cielo un trofeo, impresa che non le riesce più dal 20 ottobre del 2019. Nella finale di Berlino giunta all’ultimo atto nel massimo circuito mondiale per la 12a volta, è stata superata dalla qualificata russa Liudmila Samsonova (106), vittoriosa in rimonta 1-6 6-1 6-3 e al suo primo titolo.

la tunisina Ons Jabeur (WTA 24) si è imposta 7-5 6-4 a Birmingham sulla russa Daria Kasatkina (35).

WTA 500 Berlino (Germania) – Finali, erba

WTA WTA Berlin Samsonova L. Samsonova L. 1 6 6 Bencic B. Bencic B. 6 1 3 Vincitore: Samsonova L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Bencic B. 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Samsonova L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Bencic B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Samsonova L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Bencic B. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Samsonova L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Bencic B. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Bencic B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Bencic B. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Bencic B. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Samsonova L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Bencic B. 15-0 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Samsonova L. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Bencic B. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Samsonova L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Bencic B. 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

15:30 Samsonova L. (Rus) – Bencic B. (Sui)

12:00 Melichar N./Schuurs D. – Azarenka V./Sabalenka A.



WTA WTA Berlin Melichar N. / Schuurs D. Melichar N. / Schuurs D. 6 5 4 Azarenka V. / Sabalenka A. Azarenka V. / Sabalenka A. 4 7 10 Vincitore: Azarenka V. / Sabalenka A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 Melichar N. / Schuurs D. 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 4-8 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Azarenka V. / Sabalenka A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Azarenka V. / Sabalenka A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Azarenka V. / Sabalenka A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Azarenka V. / Sabalenka A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Azarenka V. / Sabalenka A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Azarenka V. / Sabalenka A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Azarenka V. / Sabalenka A. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Melichar N. / Schuurs D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Azarenka V. / Sabalenka A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Azarenka V. / Sabalenka A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Melichar N. / Schuurs D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Azarenka V. / Sabalenka A. 15-0 15-15 30-15 1-1 → 1-2 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Azarenka V. / Sabalenka A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA 250 Birmingham (Regno Unito) – Finali, erba

WTA WTA Birmingham Kasatkina D. Kasatkina D. 5 4 Jabeur O. Jabeur O. 7 6 Vincitore: Jabeur O. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Jabeur O. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Kasatkina D. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Jabeur O. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Kasatkina D. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Jabeur O. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Kasatkina D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Jabeur O. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Kasatkina D. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Jabeur O. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Kasatkina D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Jabeur O. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Kasatkina D. 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Jabeur O. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Kasatkina D. 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Jabeur O. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Kasatkina D. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Jabeur O. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Kasatkina D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Jabeur O. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Kasatkina D. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jabeur O. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Kasatkina D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

14:30 Kasatkina D. (Rus) – Jabeur O. (Tun)

16:00 Jabeur O./Perez E. – Bouzkova M./Hradecka L.