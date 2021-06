WTA 250 Bad Hamburg: Il Tabellone Principale. C’è Martina Trevisan

WTA 250 Bad Homburg – Il Main Draw

(1)Kvitova vs Q

Q vs Li

Tig vs (wc)Barthel

(wc)Guth vs (5)Podoroska

(4)Kerber vs Q

Blinkova vs Tauson

Kovinic vs Anisimova

Petkovic vs (6)Cirstea

(8)Siegemund vs Stephens

Peterson vs Korpatsch

Siniakova vs Gracheva

Hesse vs (3)Pegula

(7)Sorribes Tormo vs Trevisan

Danilina vs Doi

Cornet vs Rus

Q vs (2/wc)Azarenka