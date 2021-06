ATP Eastbourne: Il Tabellone di Quali. Presenza di Andreas Seppi

(1) Kwon, Soonwoo vs (WC) Gray, Alastair

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Ilya Ivashka vs [Alt] John-Patrick Smith

2. [1] Soonwoo Kwon vs [WC] Alastair Gray

3. Geoffrey Blancaneaux vs [6] Mikael Ymer

4. [4] Andreas Seppi vs Christian Harrison

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Max Purcell vs [7] Kevin Anderson

2. [2] Norbert Gombos vs [WC] Lui Maxted

3. Filip Cristian Jianu vs [5] James Duckworth

4. Nick Chappell vs [8] Mikhail Kukushkin