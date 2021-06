Anche Dominic Thiem dice no alle Olimpiadi

Dominic Thiem (5) ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi, in calendario dal 23 luglio all’8 agosto.

“La stagione non è iniziata bene, non mi sento pronto. L’obiettivo resta la difesa del titolo agli US Open”.

“In queste ultime due settimane mi sono allenato duramente – e sto iniziando a migliorare.

Il mio obiettivo è lavorare sodo nelle prossime settimane, dare il meglio a Wimbledon e continuare ad allenarmi e sperare di difendere il mio titolo agli US Open. Auguro a tutta la squadra austriaca in partenza per Tokyo di dare il meglio. Sono giovane e spero di poter giocare per l’Austria alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Ci vediamo presto”.