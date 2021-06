Giochi Olimpici Tokyo 2020 (1): Ecco gli azzurri che saranno presenti a Tokyo

Sono stati resi noti dalla Federtennis i nomi del quintetto azzurro per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Secondo quanto stabilito dall’International Tennis Federation (ITF) erano i ranking ATP e WTA pubblicati lunedì 14 giugno a definire il lotto dei partecipanti al torneo a cinque cerchi (24 luglio – 1° agosto).

Le classifiche hanno permesso a Matteo Berrettini (n. 9 ATP), Jannik Sinner (n.23 ATP), Lorenzo Sonego (n.26 ATP) e Fabio Fognini (n.29 ATP) di ottenere il passs per la XXXII edizione dei Giochi Olimpici Estivi in campo maschile: a Camila Giorgi (n.76 WTA) in quello femminile in baese ad uno degli inviti dell’ITF ai giocatori e giocatrici meglio classificati che appartengono ad un Paese che non è rappresentato tra i primi 56 del ranking.