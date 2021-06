Roger Federer deluso dalla prestazione: “Magari avrei perso lo stesso, ma non avrei dovuto giocare con quell’atteggiamento il terzo set”

Roger Federer, attuale numero otto del mondo, ha detto oggi di essere molto deluso dal modo in cui ha perso il suo match di secondo turno nell’ATP 500 ad Halle, soprattutto per come ha giocato il terzo set.

“Ho preferito aspettare a venire qui perché non ero contento di come è andato il match e non volevo dare risposte sull’onda del momento. Ho preferito parlare prima con Ivan Ljubicic per discutere di come mi sono sentito sul campo e del perché è successo.

Lui aveva voglia di vincere e ha giocato meglio alla fine. Magari avrei perso lo stesso, ma non avrei dovuto giocare con quell’atteggiamento il terzo set. Si tratta di qualcosa che non mi capita spesso, anzi direi molto raramente. Ma sono convinto che la prossima volta non succederà e neanche quella dopo e nemmeno quella dopo ancora.

Data la situazione, andare a Londra troppo presto non mi darebbe nemmeno un vantaggio competitivo, ora torno a casa e discuterò col mio team quale sia il modo migliore di preparare Wimbledon in questi giorni”.

Ti viene da chiederti perché succedano questi alti e bassi ma fa parte del percorso e devi essere pronto ad affrontarlo”.