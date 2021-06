Wimbledon: ai vincitori 2021 un assegno di -27% rispetto al 2019. Piccoli aumenti fino a quarti di finale

Al via una redistribuzione dei Prize money

Il torneo di Wimbledon nel 2020 si è “salvato” economicamente grazie alla polizza assicurativa che ha coperto la maggior parte dei mancati guadagni. Con l’edizione 2021 ormai alle porte, ecco la lista dei Prize money assegnati ai giocatori in relazione al proprio piazzamento nel torneo.

Nel singolare, dal primo turno ai quarti di finale c’è una piccola variazione al rialzo. Infatti chi perderà al 1° turno porterà a casa 48mila sterline, contro le 45mila del 2019 (+6,7%). Via via più contento l’aumento sino agli ottavi di finale, 181mila contro i 176mila dei 2019, e per i quarti, 300mila rispetto ai 294mila dell’ultima edizione disputata, praticamente la stessa somma.

La “stangata” arriva per i quattro migliori del torneo. Ai semifinalisti spetterà quest’anno un assegno di 465mila sterline, contro i 588mila del 2019 (-20,9%). Ai finalisti oltre alla “delusione” per la sconfitta andrà un Prize money di 900mila sterline, un somma importantissima ma assai inferiore rispetto ai 1.175mila del 2019, con un calo del 23,4%. Il vincitore oltre alla gloria eterna strapperà un bell’assegno di 1.700mila sterline, -27,7% rispetto ai 2.350mila dell’ultima edizione disputata.

Nel doppio, nessun aumento e solo diminuzioni, dal 6,3% per gli sconfitti al terzo turno fino al -11,1% per vincitori, finalisti e semifinalisti.

Importante invece l’aumento per i tabelloni di qualificazione. Perdere nel primo turno di “quali” frutterà un premio di 8500 sterline, ben 1500 in più del 2019 (+21,4%); al secondo turno 15500 (+17%) e al turno finale 25500 (+13,3%).

Una vera a propria redistribuzione, seguendo la linea segnata dai vertici del tennis mondiale, che hanno spinto per aumentare i compensi per i tennisti meno forti e meno stabili economicamente.

Nel complesso, i due tabelloni di singolare 2021 assegneranno un totale complessivo di 26.980.000 sterline, contro le 28.490.000 del 2019, per una riduzione del 5,3%.

Marco Mazzoni