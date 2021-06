Giochi Olimpici Tokyo 2020 (1): Vediamo la situazione dei tennisti nel singolare maschile e femminile

Il compito non è facile, ma tenendo conto che le classifiche utilizzate per la qualificazione olimpica sono quelle di questo lunedì, abbiamo cercato di costruire le liste sulla base di tutto ciò che è già noto sulle intenzioni dei diversi giocatori e federazioni. Questo è stato il risultato finale.

Singolare Maschile

1 – Novak Djokovic (SRB)

2 – Daniil Medvedev (RUS)

3 – Rafael Nadal (ESP)

4 – Stefanos Tsitsipas (GRE)

5 – Dominic Thiem (AUT)

6 – Alexander Zverev (GER)

7 – Andrey Rublev (RUS)

8 – Roger Federer (SUI)

9 – Matteo Berrettini

10 – Roberto Bautista (ESP)

11 – Diego Schwartzman (ARG)

12 – Pablo Carreño (ESP)

13 – David Goffin (BEL)

14 – Denis Shapovalov (CAN)

(Casper Ruud (NOR) – non vuole giocare)

15 – Gaël Monfils (FRA)

16 – Hubert Hurkacz (POL)

17 – Milos Raonic (CAN)

18 – Cristian Garín (CHI)

19 – Grigor Dimitrov (BUL)

20 – Felix Auger-Aliassime (CAN)

21 – Alex de Miñaur (AUS)

22 – Jannik Sinner

23 – Aslan Karatsev (RUS)

24 – Daniel Evans (GBR)

25 – Lorenzo Sonego

26 – Karen Khachanov (RUS)

27 – Stan Wawrinka (SUI)

28 – Fabio Fognini

29 – Nikoloz Basilashvili (GEO)

30 – Ugo Humbert (FRA)

(Reilly Opelka (USA) – non vuole giocare)

(John Isner (USA) – non vuole giocare)

31 – Borna Coric (CRO)

32 – Alejandro Davidovich (ESP)

33 – Taylor Fritz (USA)

34 – Marin Cilic (CRO)

(Albert Ramos (ESP) – appena fuori dalla top four spagnola)

35 – Alexander Bublik (KAZ)

(Dusan Lajovic (SRB) – non vuole giocare)

36 – Cameron Norrie (GBR)

37 – Adrian Mannarino (FRA)

38 – John Millman (AUS)

39 – Filip Krajinovic (SRB)

40 – Jan-Lennard Struff (GER)

(Benoit Paire è stato escluso dalla Federazione francese)

41 – Miomir Kecmanovic (SRB)

(Federico Delbonis (ARG) – non vuole giocare)

42 – Marton Fucsovics (HUN)

43 – Tommy Paul (USA)

44 – Lloyd Harris (RSA)

45 – Sebastian Korda (USA)

46 – Dominik Koepfer (GER)

47 – Richard Gasquet (FRA)

48 – Laslo Djere (SRB)

49 – Yoshihito Nishioka (JPN)

50 – Kei Nishikori (JPN)

51 – Nick Kyrgios (AUS)

(Jeremy Chardy – appena fuori dalla top four francese)

52 – Aljaz Bedene (SLO)

(Lorenzo Musetti – appena fuori dai primi quattro italiani)

53 – Guido Pella (ARG)

(Sam Querrey (USA) – non vuole giocare)

(Feliciano Lopez – appena fuori dalla top 4 spagnola)

54 – Frances Tiafoe (USA)

55 – Vasek Pospisil (CAN)

56- Alexei Popyrin (AUS)

57 – Classifica protetta (Del Potro/Anderson?)

58 – Classifica protetta (Del Potro/Anderson?)

Altro

59 – Miglior giocatore europeo di un paese non iscritto: Emil Ruusuvuori (FIN)

60 – Vincitore dei Giochi Africani: Mohamed Safwat (EGI)

61- Vincitore dei Giochi Asiatici: Denis Istomin (UZB)

62- Vincitore dei Giochi Panamericani: Joao Menezes (BRA)

63 – Qualificato americano 2: Tomás Barrios (CHI)

64 – Wild card per campione olimpico/campione del Grand Slam: Non assegnato

Singolare Femminile

1 – Ashleigh Barty (AUS)

2 – Naomi Osaka (JPN)

3 – Simona Halep (ROM)

4 – Aryna Sabalenka (BLR)

5 – Sofia Kenin (USA)

6 – Elina Svitolina (UKR)

7 – Bianca Andreescu (CAN)

8 – Serena Williams (USA)

9 – Iga Swiatek (POL)

10 – Karolina Pliskova (CZE)

11 – Petra Kvitova (CZE)

12 – Belinda Bencic (SUI)

13 – Garbiñe Muguruza (ESP)

14 – Jennifer Brady (USA)

15 – Barbora Krejcikova (CZE)

16 – Victoria Azarenka (BLR)

17 – Elise Mertens (BEL)

18 – Maria Sakkari (GRE)

19 – Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

20 – Kiki Bertens (HOL)

21 – Elena Rybakina (KAZ)

22 – Karolina Muchova (CZE)

23 – Cori Gauff (USA)

24 – Ons Jabeur (TUN)

25 – Petra Martic (CRO)

(Jessica Pegula – fuori dalla top four nordamericana)

27 – Angelique Kerber (GER)

(Madison Keys – appena fuori dalla top 4 statunitense)

28 – Anett Kontaveit (EST)

29 – Johanna Konta (GBR)

(Alison Riske – appena fuori dalla top 4 statunitense)

30 – Veronika Kudermetova (RUS)

31 – Paula Badosa (ESP)

32 – Ekaterina Alexandrova (RUS)

33 – Daria Kasatkina (RUS)

34 – Shuai Zhang (CHN)

(Dayana Yastremska – sospesa per doping)

35 – Qiang Wang (CHN)

(Svetalana Kuznetsova – fuori dalla top four russa)

36 – Nadia Podoroska (ARG)

(Marketa Vondrousova – fuori dalla top 4 ceca)

37 – Yulia Putintseva (KAZ)

38 – Jelena Ostapenko (LAT)

39 – Magda Linette (POL)

40 – Sorana Cirstea (ROM)

(Shelby Rogers – fuori dalla top four nordamericana)

41 – Tamara Zidansek (SLO)

(Danielle Collins – appena fuori dalla top 4 statunitense)

42 – Fiona Ferro (FRA)

(Maria Bouzkova – appena fuori dalla top 4 ceca)

43 – Saisai Zheng (CHN)

44 – Jil Teichmann (SUI)

45 – Sara Sorribes (ESP)

46 – Donna Vekic (CRO)

47 – Laura Siegemund (GER)

48 – Anastasija Sevastova (LAT)

49 – Rebecca Peterson (SWE)

50 – Kristina Mlanodevic (FRA)

51 – Danka Kovinic (MTN)

52 – Patricia Maria Tig (ROM)

53 – Su-Wei Hsieh (TPE)

54 – Alizé Cornet (FRA)

55 – Alison Van Uytvanck (BEL)

56 – Marta Kostyuk (UKR)

57 – Classifica protetta

58 – Classifica protetta

Altro

59 – La Wild card del Giappone: non assegnata

60 – Campionati Panamericani: Veronica Cepede (PAR)

61 – Campionati africani: Mayar Sheriff (EGI)

62 – Grande Slam / Medaglia Olimpica ora: da assegnare

63- Oceania – da riempire

64 – Miglior europeo di un paese non qualificato: Camila Giorgi