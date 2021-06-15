Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 15 Giugno 2021

Sara Errani ITA, 29.04.1987
W25 Jonkoping 25000 – 1st Round
Julita Saner vs [3] Lucia Bronzetti ore 10:15
ITF Jonkoping
J. Saner
6
1
L. Bronzetti [3]
7
6
Vincitore: L. Bronzetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Bronzetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 1-6
J. Saner
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
J. Saner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
J. Saner
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
L. Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 6-6
J. Saner
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
J. Saner
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
L. Bronzetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
J. Saner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
L. Bronzetti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 2-2
L. Bronzetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Jacqueline Cabaj awad vs Tatiana Pieri Non prima delle 11:30
ITF Jonkoping
J. Cabaj Awad
3
1
T. Pieri
6
6
Vincitore: T. Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cabaj Awad
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
T. Pieri
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
T. Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
df
0-2 → 0-3
J. Cabaj Awad
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
T. Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cabaj Awad
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
J. Cabaj Awad
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
T. Pieri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Cabaj Awad
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
J. Cabaj Awad
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
0-0 → 1-0
Federica Arcidiacono vs Oana Georgeta Simion Non prima delle 13:30
ITF Jonkoping
F. Arcidiacono
0
O. Simion
0
[6] Carol Zhao vs Irene Lavino Non prima delle 11:30
ITF Jonkoping
C. Zhao [6]
15
4
6
2
I. Lavino•
15
6
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Zhao
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
I. Lavino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Zhao
15-0
0-15
15-15
30-15
40-15
5-2 → 6-2
I. Lavino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
C. Zhao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
I. Lavino
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
I. Lavino
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
I. Lavino
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Zhao
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
I. Lavino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
C. Zhao
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
I. Lavino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
3-3 → 4-3
C. Zhao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
I. Lavino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Zhao
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
I. Lavino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
I. Lavino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Svenja Ochsner vs [5] Federica Di sarra Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
W25 Denain 25000 – 2nd Round Q
[5] Dalila Spiteri vs Clervie Ngounoue ore 09:30
ITF Denain
D. Spiteri [5]
6
7
C. Ngounoue
1
6
Vincitore: D. Spiteri
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Spiteri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
D. Spiteri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ngounoue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
[4] Lisa Pigato vs [13] Chiara Scholl Non prima delle 11:30
ITF Denain
L. Pigato [4]
6
6
C. Scholl [13]
3
3
Vincitore: L. Pigato
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Pigato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
C. Scholl
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
L. Pigato
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
C. Scholl
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
df
4-1 → 4-2
C. Scholl
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 3-1
L. Pigato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-0 → 2-1
C. Scholl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-0 → 2-0
L. Pigato
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Scholl
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
5-3 → 6-3
L. Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
L. Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
C. Scholl
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
2-2 → 2-3
L. Pigato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
L. Pigato
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
1-0 → 1-1
C. Scholl
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
W100+H Nottingham 100000 – 1st Round
Olga Danilovic vs [6] Sara Errani ore 11:00
ITF Nottingham
O. Danilovic
4
4
S. Errani [6]
6
6
Vincitore: S. Errani
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Danilovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
S. Errani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
O. Danilovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
S. Errani
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
O. Danilovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
S. Errani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
O. Danilovic
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Danilovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-4 → 2-4
S. Errani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
S. Errani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
S. Errani
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
W15 Antalya 15000 – 3rd Round Q
[6] Iuliia Nikitina vs Virginia Ferrara 3 incontro dalle 11:30
ITF Antalya
I. Nikitina [6]
0
V. Ferrara
0
2 commenti
Molto bene anche oggi, Pigato e Spiteri entrano in tabellone.
Jonkoping si tinge d’azzurro con Bronzetti e Pieri che raggiungono Rosatello e Ferrando.
La Lavino sta facendo una bella partita oltre le aspettative.
Lascio per ultima Sara ottima vittoria non affatto scontata.
Ma la danilovic è quella che spinge gaz da anni?