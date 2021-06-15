Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 15 Giugno 2021

15/06/2021 10:23 2 commenti
Sara Errani ITA, 29.04.1987
Sara Errani ITA, 29.04.1987

SWE W25 Jonkoping 25000 – 1st Round
Julita Saner SWE vs [3] Lucia Bronzetti ITA ore 10:15

ITF Jonkoping
J. Saner
6
1
L. Bronzetti [3]
7
6
Vincitore: L. Bronzetti
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Jacqueline Cabaj awad SWE vs Tatiana Pieri ITA Non prima delle 11:30

ITF Jonkoping
J. Cabaj Awad
3
1
T. Pieri
6
6
Vincitore: T. Pieri
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Federica Arcidiacono ITA vs Oana Georgeta Simion ROU Non prima delle 13:30

ITF Jonkoping
F. Arcidiacono
0
O. Simion
0
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[6] Carol Zhao CAN vs Irene Lavino ITA Non prima delle 11:30

ITF Jonkoping
C. Zhao [6]
15
4
6
2
I. Lavino
15
6
2
0
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Svenja Ochsner SUI vs [5] Federica Di sarra ITA Non prima delle 13:30

Il match deve ancora iniziare


FRA W25 Denain 25000 – 2nd Round Q
[5] Dalila Spiteri ITA vs Clervie Ngounoue USA ore 09:30

ITF Denain
D. Spiteri [5]
6
7
C. Ngounoue
1
6
Vincitore: D. Spiteri
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[4] Lisa Pigato ITA vs [13] Chiara Scholl USA Non prima delle 11:30

ITF Denain
L. Pigato [4]
6
6
C. Scholl [13]
3
3
Vincitore: L. Pigato
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GBR W100+H Nottingham 100000 – 1st Round
Olga Danilovic SRB vs [6] Sara Errani ITA ore 11:00

ITF Nottingham
O. Danilovic
4
4
S. Errani [6]
6
6
Vincitore: S. Errani
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TUR W15 Antalya 15000 – 3rd Round Q
[6] Iuliia Nikitina RUS vs Virginia Ferrara ITA 3 incontro dalle 11:30

ITF Antalya
I. Nikitina [6]
0
V. Ferrara
0
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2 commenti

Adriano (Guest) 15-06-2021 14:03

Molto bene anche oggi, Pigato e Spiteri entrano in tabellone.

Jonkoping si tinge d’azzurro con Bronzetti e Pieri che raggiungono Rosatello e Ferrando.

La Lavino sta facendo una bella partita oltre le aspettative.

Lascio per ultima Sara ottima vittoria non affatto scontata.

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Paolo (Guest) 15-06-2021 13:53

Ma la danilovic è quella che spinge gaz da anni?

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