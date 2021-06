Caroline Wozniacki è diventata mamma

Fiocco rosa per Caroline

Congratulazioni a Caroline Wozniacki! L’ex n.1 del tennis WTA e campionessa Slam ha dato alla luce la piccola Olivia lo scorso 11 giugno.

È la stessa danese a darne notizia con un post su Instagram, in cui mostra la figlia col marito. “Siamo una famiglia di tre!” scrive Caroline, “Olivia Wozniacki Lee è nata l’11 giugno 2021″.



Moltissimi ex colleghi si sono congratulati con lei per il lieto evento, del resto la biondissima danese era una delle tenniste più apprezzate sul tour Pro per gentilezza e umanità.