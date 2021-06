ITF Nottingham e Stare Splavy: I Main Draw

ITF NOTTINGHAM(Gbr 100k erba)

[1] Alison Van uytvanck vs Ysaline Bonaventure

Jodie Anna Burrage vs Lizette Cabrera

TBD vs TBD

Greet Minnen vs [5] Lin Zhu

[3] Zarina Diyas vs Renata Zarazua

Kristie Ahn vs Katarzyna Kawa

Xinyu Wang vs Matilda Mutavdzic

Olga Danilovic vs [6] Sara Errani

[7] Viktoriya Tomova vs Oceane Dodin

Samantha Murray sharan vs TBD

Anhelina Kalinina vs TBD

Xiyu Wang vs [4] Christina Mchale

[8] Timea Babos vs Maddison Inglis

Emma Raducanu vs TBD

Kamilla Rakhimova vs TBD

Tsvetana Pironkova vs [2] Nao Hibino

[1] Kristina Kucovavs Qinwen ZhengRichel Hogenkampvs Victoria KanTereza Mrdezavs TBDDarja Vidmanovavs [6] Julia Grabher

[3] Allie Kiick vs Katharina Gerlach

Anna Bondar vs TBD

Linda Noskova vs [7] Veronica Cepede royg

[8] Gabriela Talaba vs TBD

Aleksandra Krunic vs TBD

Whitney Osuigwe vs Sara Bejlek

Simona Waltert vs [4] Reka Luca Jani

[5] Rebecca Sramkova vs Nikola Bartunkova

Destanee Aiava vs Alexandra Cadantu

TBD vs TBD

Alexandra Dulgheru vs [2] Cagla Buyukakcay