Esordio con vittoria per Roger Federer ad Halle (Video)

Non è stata una partita facile per Roger Federer nel suo esordio nel ATP 500 di Halle, che il basilese ha già vinto in 10 occasioni.

Roger si è imposto per 7-6 (7/4) 7-5 contro Ilya Ivashka (90) nel loro primo confronto diretto.

Il 39enne ha mostrato qualche bel colpo ma è sembrato in difficoltà alla risposta. Nel primo set ha ottenuto solo due punti con il bielorusso al servizio, ma è riuscito a vincere piuttosto agevolmente il tie-break. Nella seconda frazione l’elvetico è riuscito a raggranellare qualche punto in più per poi trasformare il quarto match point avuto su servizio dell’avversario.

Federer attende ora il vincitore del match tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il polacco Hubert Hurkacz.

ATP ATP Halle Ivashka I. Ivashka I. 6 5 Federer R. Federer R. 7 7 Vincitore: Federer R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Ivashka I. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Federer R. 15-0 30-0 30-15 5-5 → 5-6 Ivashka I. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Federer R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Federer R. 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Ivashka I. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Federer R. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ivashka I. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Federer R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Ivashka I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Federer R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Federer R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Ivashka I. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Federer R. 15-0 15-15 30-15 5-4 → 5-5 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Federer R. 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Ivashka I. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Federer R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Ivashka I. 15-0 40-0 2-2 → 3-2 Federer R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Federer R. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

8 Aces 40 Double Faults 161% (43/70) 1st Serve 75% (57/76)72% (31/43) 1st Serve Points Won 77% (44/57)74% (20/27) 2nd Serve Points Won 53% (10/19)75% (3/4) Break Points Saved 100% (2/2)12 Service Games Played 1223% (13/57) 1st Serve Return Points Won 28% (12/43)47% (9/19) 2nd Serve Return Points Won 26% (7/27)0% (0/2) Break Points Converted 25% (1/4)12 Return Games Played 1273% (51/70) Service Points Won 71% (54/76)29% (22/76) Return Points Won 27% (19/70)50% (73/146) Total Points Won 50% (73/146)