Male Jannik Sinner al Queen’s. L’azzurro perde all’esordio dal mancino Jack Draper

Per Jannik Sinner la stagione sull’erba inizia con una grandissima delusione. Lunedì pomeriggio il 19enne di Sesto Pusteria è stato battuto al primo turno dell’ATP 500 di Queens in Gran Bretagna dalla wild card londinese Jack Draper (ATP 309) in due tiebreak per 7-6(6), 7-6(2).

L’altoatesino era il grande favorito di questo match. Infatti, Sinner precede nelle classifiche mondiali il 19enne beniamino locale di ben 286 posizioni. Draper prima di oggi aveva giocato appena un torneo ATP, il Masters 1000 quest’anno a Miami. Anche in quell’occasione ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, però al primo turno è stato costretto a ritirarsi contro Mikhail Kukushkin sul punteggio di 5-7. Sinner, terza testa di serie a Queens alle spalle di Matteo Berrettini e Denis Shapovalov, era partito da superfavorita, ma Draper ha giocato un tennis di un altissimo livello.

La partita di Sinner è iniziata nel migliore nei modi. Il numero 23 del mondo conquista subito due break e allunga sul 4-0. Nel quinto gioco Sinner spreca sei occasioni per il possibile 5-0, poi subisce il break del 4-1. Draper accorcia le distanze sul 4-2 e poco dopo riesce a strappare nuovamente il turno di battuta a Sinner per il 5-4. Poi entrambi i tennisti confermano il proprio servizio senza grandi problemi fino al 6-6 pari. Nel tiebreak Sinner si porta immediatamente sul 6-4, ma Draper non si arrende, annulla entrambi i set point dell’altoatesino e dopo un’ora e 10 minuti di gioco si aggiudica incredibilmente il tiebreak per 8-6.

Sinner, che a Queens ha giocato appena il suo quarto torneo sull’erba, continua a sbagliare troppo, ma nel settimo gioco riesce comunque a strappare il servizio al britannico, portandosi sul 4-3. L’altoatesino allunga sul 5-3 e poco dopo può servire per il set. Draper, spinto dai tifosi londinesi, non si arrende e piazza il rebreak del 5-5. Il beniamino locale si porta sul 6-5, anche Sinner tiene la battuta. Si va nuovamente al tiebreak. Draper non sbaglia niente, gioca un grandissimo tennis e dopo quasi due ore completa l’opera, trasformando il primo match point per il 7-2 finale. Per Draper è il primo successo in un torneo ATP, per Sinner invece la sconfitta più brutta in carriera.

Un’incredibile delusione per Sinner, che è ancora iscritto nel doppio di Queens. L’altoatesino e l’esperto spagnolo Feliciano Lopez sfideranno nel turno inaugurale i britannici Daniel Evans/Jonny O’Mara.

ATP ATP London Draper J. Draper J. 7 7 Sinner J. Sinner J. 6 6 Vincitore: Draper J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Draper J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Draper J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Draper J. 0-15 15-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Draper J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Draper J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Draper J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Draper J. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Sinner J. 0-15 15-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Draper J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Draper J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Draper J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Draper J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Draper J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

11 Aces 81 Double Faults 467% (53/79) 1st Serve 64% (60/94)74% (39/53) 1st Serve Points Won 70% (42/60)54% (14/26) 2nd Serve Points Won 41% (14/34)25% (1/4) Break Points Saved 50% (3/6)12 Service Games Played 1230% (18/60) 1st Serve Return Points Won 26% (14/53)59% (20/34) 2nd Serve Return Points Won 46% (12/26)50% (3/6) Break Points Converted 75% (3/4)12 Return Games Played 1267% (53/79) Service Points Won 60% (56/94)40% (38/94) Return Points Won 33% (26/79)53% (91/173) Total Points Won 47% (82/173)