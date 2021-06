Marin Cilic conquista il titolo a Stoccarda tre anni dopo l’ultimo successo e Auger-Aliassime perde l’ottava finale su otto disputate

Marin Cilic, che sta avendo una stagione difficile, ha vinto questa mattina l’ATP 250 di Stoccarda al suo ritorno sull’erba, la sua superficie preferita. Dopo aver dato filo da torcere a Roger Federer nel secondo turno del Roland Garros, il croato si è diretto in Germania per vincere l’edizione 2021 dell’evento, aggiungendo così il suo 19° titolo in carriera, il primo da quando ha trionfato esattamente tre anni fa al Queen’s Club di Londra.

Finalista a Wimbledon nel 2017, Cilic, classificato 42° ATP (rientrerà nei primi 40), ha sconfitto in finale il canadese Felix Auger-Aliassime 7-6(2), 6-2, in 1h45, peggiorando il surreale record del giovane canadese nelle finali: otto sconfitte e non ha conquistato nemmeno un set.

Cilic si dirigerà ora al Queen’s Club con la fiducia aumentata e minaccia di essere uno dei “outsider” per Wimbledon, soprattutto non essendo nemmeno testa di serie.

ATP ATP Stuttgart Cilic M. Cilic M. 7 6 Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime F. 6 3 Vincitore: Cilic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Cilic M. 0-15 15-15 30-15 5-3 → 6-3 Auger-Aliassime F. 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Cilic M. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Cilic M. 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Cilic M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Cilic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Cilic M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Auger-Aliassime F. 0-15 0-30 0-40 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Cilic M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Auger-Aliassime F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Cilic M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Cilic M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Auger-Aliassime F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Cilic M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Cilic M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Auger-Aliassime F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

7 Aces 42 Double Faults 661% (43/71) 1st Serve 58% (42/72)77% (33/43) 1st Serve Points Won 67% (28/42)64% (18/28) 2nd Serve Points Won 47% (14/30)80% (4/5) Break Points Saved 80% (8/10)11 Service Games Played 1033% (14/42) 1st Serve Return Points Won 23% (10/43)53% (16/30) 2nd Serve Return Points Won 36% (10/28)20% (2/10) Break Points Converted 20% (1/5)10 Return Games Played 1172% (51/71) Service Points Won 58% (42/72)42% (30/72) Return Points Won 28% (20/71)57% (81/143) Total Points Won 43% (62/143)