Rafael Nadal ed il dubbio Wimbledon

Rafael Nadal sta ancora digerendo la sua “rara” sconfitta al Roland Garros, dove è caduto per mano di Novak Djokovic in semifinale in una battaglia epica.

Dichiara lo spagnolo: “Vedremo quale sarà il mio prossimo evento. Nel fine settimana sarò a casa con la famiglia e gli amici. Cercherò di riposare sia fisicamente che mentalmente dopo due mesi intensi, una stagione positiva sulla terra battuta, anche se senza aver raggiunto l’obiettivo finale. Dopo aver combattuto ogni settimana per degli obiettivi per due mesi il mio corpo vuole riposo. Wimbledon è tra due settimane. È diverso da quando avevo 25, 26 o 27 anni. Ora ho 35 anni. Ho bisogno di vedere come recupero prima di decidere se giocare o meno a Wimbledon”.

Nadal è arrivato a dire che non è in grado di dare una risposta concreta a questo punto. “Non sono in grado di prendere una decisione ora perché devo riprendermi fisicamente e mentalmente e non posso decidere con due settimane di anticipo. Ora ho solo bisogno di qualche giorno di vacanza e di tranquillità”.