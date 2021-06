Lorenzo Musetti si prepara per Wimbledon su un campo preparato appositamente per lui (Video)

Questo i video riguardanti l’allenamento di stamattina di Lorenzo Musetti con coach Tartarini allo Junior Tennis Club San Benedetto di La Spezia. Questo campo è stato costruito in pochissimi giorni da parte dei gestori del circolo un campo in erba ricavato da un ex campo da calcetto, al fine di far preparare al meglio al giovane talento azzurro l’appuntamento di Wimbledon.

Da un giornale locale inoltre vi segnaliamo che Coach Tartarini ha commentato con queste testuali parole il campo in erba da poco creato: “l’erba è esteticamente perfetta, però è chiaro che sia meno fine di quella dei veri campi da tennis su erba. Ci sono anche dei ciuffi anomali, ma per allenarsi va benissimo”. A Wimbledon Lorenzo ha giocato solo da junior: “Un’esperienza che gli è piaciuta, ama quel tipo di rimbalzo” ha concluso Tartarini.

Un Grazie a Davide