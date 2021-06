ATP Halle: Il Main Draw. Nessun italiano al via. Medvedev guida il seeding. Federer testa di serie n.3. Tsitsipas wild card

ATP 500 Halle – Il Tabellone Principale – erba

(1) Medvedev, Daniil vs Struff, Jan-Lennard

Pospisil, Vasek vs Qualifier/Lucky Loser

Auger-Aliassime, Felix vs Hurkacz, Hubert

Qualifier/Lucky Loser vs (5) Federer, Roger

(3) Zverev, Alexander vs Koepfer, Dominik

Humbert, Ugo vs Querrey, Sam

Qualifier/Lucky Loser vs Nishikori, Kei

Korda, Sebastian vs (6) Bautista Agut, Roberto

(7) Goffin, David vs Moutet, Corentin

(SE) Rodionov, Jurij vs (WC) Kohlschreiber, Philipp

Thompson, Jordan vs (WC) Altmaier, Daniel

Khachanov, Karen vs (4) Rublev, Andrey

(8/WC) Monfils, Gael vs Harris, Lloyd

Pella, Guido vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs Simon, Gilles

Qualifier/Lucky Loser vs (2/WC) Tsitsipas, Stefanos