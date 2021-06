WTA 125 Bol: Primo successo in carriera per Jasmine Paolini

Jasmine Paolini ha vinto questa mattina il torneo WTA 125 di Bol.

L’azzurra, n.91 del ranking e terza testa di serie, nella sua seconda finale in carriera in questa categoria di tornei si è imposta per 62 76(4), in un’ora e tre quarti di gioco, sull’olandese Arantxa Rus, n.83 WTA e seconda favorita del seeding.

Nel primo set la tennista toscana è partita di slancio, strappando due volte la battuta all’avversaria così da volare sul 3-0. La Rus ha recuperato uno dei due break (1-3), ma la Paolini ha di nuovo allungato e grazie a una maggiore solidità nel gioco ha incamerato la prima frazione per 62 dopo 36 minuti.

Nel secondo set l’olandese ha tolto il servizio all’italiana nel secondo game e si è portata sul 4-1,.

L’azzurra però nel settimo gioco ha piazzato il contro-break, alla terza occasione utile (3-4), salvo però perdere di nuovo la battuta nel game successivo.

Jasmine però si è ripresa nuovamente il break completando il riaggancio sul 5-5. Nel tiebreak sul 3-3 la Paolini ha piazzato il mini-break che l’ha portata sul 5 a 3, per poi issarsi a match point (6 a 4) e chiudere poi per 7 punti a 4 grazie a un rovescio in corridoio dell’olandese sulla palla match.

CH CH Bol Paolini J. Paolini J. 6 7 Rus A. Rus A. 2 6 Vincitore: Paolini J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Rus A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Rus A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Paolini J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Rus A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Rus A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Paolini J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Rus A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Rus A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Paolini J. 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Rus A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Paolini J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Rus A. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Rus A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Rus A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Il ranking Live di Jasmine Paolini

85 Nina Stojanović SRB 993

86 Varvara Gracheva RUS 974

87 (91) Jasmine Paolini 958

88 Anna Blinkova RUS 940

89 Lauren Davis USA 930

90 Tereza Martincová CZE 910

91 Ana Bogdan ROU 880

92 María Camila Osorio Serrano COL 875

93 Kristýna Plíšková CZE 870

94 Clara Tauson DEN 870