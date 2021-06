ATP 500 Queen’s: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Marcora

ATP 500 Queen’s – Tabellone Quali

1. [2] Bernabe Zapata Mirallesvs [WC] Stuart Parker2. [3] Botic Van de Zandschulpvs [WC] James Ward3. [4] Marc-Andrea Hueslervs [WC] Ryan Peniston

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lukas Rosol vs [8] Sebastian Ofner

2. [1] Lucas Pouille vs Viktor Troicki

3. Aleksandar Vukic vs [5] Jason Jung

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Roberto Marcora vs [7] Alejandro Tabilo

2. Ruben Bemelmans vs [6] Illya Marchenko