ATP apre un’indagine sulle parole omofobe di Holger Rune (Video)

Holger Rune, il giovane 18enne danese che domenica ha vinto il suo primo titolo Challenger in carriera a Biella, è sotto tiro nel suo paese – e non solo – per i commenti che ha fatto durante la semifinale del torneo di Biella, dove ha usato più volte la parola “frocio”, anche se in danese, in tono dispregiativo.

Il n.1 del mondo Junior e sua madre si sono scusati sui social media, ammettendo che sono state parole infelici e hanno chiesto che il giocatore non sia però massacrato, ma l’ATP Tour ha già aperto un’indagine sull’accaduto.

LATP ha annunciato di aver aperto l’inchiesta. “Il circuito deve garantire che non c’è spazio per l’omofobia nel nostro sport”.

Il tennista incorrerà molto probabilmente in una violazione del codice di condotta, possibile una multa basata su ciò che può essere sentito nel flusso della trasmissione della partita, dal momento che l’arbitro, che non capiva il danese, non ha dato alcun warning.