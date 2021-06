ITF Madrid e Montemor: I Main Draw

ITF MONTEMOR-O-NOVO(Por 25k cemento outdoor)

[1] Mariam Bolkvadze vs Akiko Omae

Ingrid Gamarra martins vs Elizabet Hamaliy

Olivia Tjandramulia vs Mallaurie Noel

Barbara Gatica vs [6] Jessika Ponchet

[3] Pemra Ozgen vs Yuriko Lily Miyazaki

Valeriya Strakhova vs Carolina Azadinho

Mai Hontama vs Momoko Kobori

Anastasia Tikhonova vs [5] Ulrikke Eikeri

[7] Tessah Andrianjafitrimo vs Ingrid Vojcinakova

Ana Filipa Santos vs Eri Hozumi

Ayano Shimizu vs Alicia Barnett

Francisca Jorge vs [4] Chihiro Muramatsu

[8] Valentini Grammatikopoulou vs Hiroko Kuwata

Katharina Hobgarski vs Junri Namigata

Maria Gutierrez carrasco vs Risa Ushijima

Matilde Jorge vs [2] Beatriz Haddad maia

In attesa….