Roland Garros: Eliminate Serena Williams e Victoria Azarenka

Termina il Roland Garros per Serena Williams.

L’ec n.1 del mondo è stata battuta negli ottavi di finale da Elena Rybakina (22) che ha sconfitto l’americana con il risultato di 63 75.

Da segnalare che la Williams nel secondo set aveva recuperato un break di svantaggio e impattato sul 4 pari e poi si era portata avanti per 5 a 4 e servizio per la kazaka.

Ma da quel momento Elena ha messo a segno un parziale di 12 punti a 2 conquistando la partita per 7 a 5.

Il cammino di Victoria Azarenka ha cozzato contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova (32), che è approdata per la seconda volta in carriera ai quarti di finale del Roland Garros. Dopo una prima frazione piuttosto combattuta, la bielorussa è incappata in qualche errore di troppo ed è stata sconfitta in rimonta con il punteggio di 5-7 6-3 6-2.