Roland Garros Juniores: Subito eliminate Pigato e Alvisi

Esordio amaro per Lisa Pigato ed Eleonora Alvisi al Roland Garros Junior, scattato sulla terra parigina. La 17enne bergamasca al primo turno, è stata infatti sconfitta per 60 62, in un’ora di partita, dalla canadese Annabelle Xu.

Stessa sorte per la 18enne di Barletta, superata 62 61, in poco più di un’ora di gioco, dalla ceca Linda Noskova.

Roland Garros Juniores – 1° Turno

Court 5 – Ore: 11:00

1inc. Eleonora Alvisi vs Linda Noskova



GS Roland Garros Eleonora Alvisi Eleonora Alvisi 2 1 Linda Noskova Linda Noskova 6 6 Vincitore: Linda Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Eleonora Alvisi 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Eleonora Alvisi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Eleonora Alvisi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Eleonora Alvisi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Eleonora Alvisi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Eleonora Alvisi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Eleonora Alvisi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 11 – Ore: 11:00

3inc. Annabelle Xu vs Lisa Pigato