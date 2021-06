Challenger Nottingham e Almaty 1: Il Tabellone di Quali. Viola è in Inghilterra

Challenger Nottingham – Tabellone Quali

(1) Bemelmans, Ruben vs (Alt) Smith, John-Patrick

(Alt) Lammons, Nathaniel vs (7) Gojo, Borna

(2) Troicki, Viktor vs (WC) Gray, Alastair

(WC) Fery, Arthur vs (6) Ebden, Matthew

(3) Vukic, Aleksandar vs Purcell, Max

Sijsling, Igor vs (8) Viola, Matteo

(4) Ramanathan, Ramkumar vs (WC) Matusevich, Anton

Ward, James vs (5) Copil, Marius

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Ruben Bemelmans vs [Alt] John-Patrick Smith

2. James Ward vs [5] Marius Copil

3. [2] Viktor Troicki vs [WC] Alastair Gray

4. [3] Aleksandar Vukic vs Max Purcell (non prima ore: 17:00)

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Nathaniel Lammons vs [7] Borna Gojo

2. [WC] Arthur Fery vs [6] Matthew Ebden

3. [4] Ramkumar Ramanathan vs [WC] Anton Matusevich (non prima ore: 15:00)

4. Igor Sijsling vs [8] Matteo Viola

Challenger Almaty 1 – Tabellone di Qualificazione

(1) Sachko, Vitaliy vs Kirkin, Ergi

Michalski, Daniel vs (6) Denolly, Corentin

(2) De Jong, Jesper vs (WC) Glinka, Daniil

(WC) Tashbulatov, Dostanbek vs (7) Orlov, Vladyslav

(3) Furness, Evan vs (WC) Lomakin, Grigoriy

Hassan, Benjamin vs (8) Nedelko, Ivan

(4) Jianu, Filip Cristian vs Yang, Tsung-Hua

(Alt) Gakhov, Ivan vs (5) Sultanov, Khumoyun

Center Court – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00)

1. [1] Vitaliy Sachko vs Ergi Kirkin

2. [WC] Dostanbek Tashbulatov vs [7] Vladyslav Orlov

3. [3] Evan Furness vs [WC] Grigoriy Lomakin

Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00)

1. Daniel Michalski vs [6] Corentin Denolly

2. Benjamin Hassan vs [8] Ivan Nedelko

3. [Alt] Ivan Gakhov vs [5] Khumoyun Sultanov

Court 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 12:00)

1. [4] Filip Cristian Jianu vs Tsung-Hua Yang

2. [2] Jesper De Jong vs [WC] Daniil Glinka (non prima ore: 10:00)