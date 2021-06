Dal Roland Garros: Parlano Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato (con il video del colpo dell’anno? messo a segno da Lorenzo)

Lorenzo Musetti : “Abbiamo giocato bene tutti e due. E’ vero mi sono riuscite alcune prodezze, alcune magie… c’è stata anche un po’ di fortuna. Sono davvero contento: per me è un sogno che si avvera. Tutto il lavoro, tutti i sacrifici mi hanno fatto crescere come ragazzo e come giocatore. Per me è la prima volta qui ma mi sento a casa. Cercherò di giocare la partita, di godermela, di divertirmi: proverò a dare il massimo per battere Novak. Probabilmente giocheremo sul Centrale e questo mi fa molto piacere”.

Marco Cecchinato : “Secondo me ho avuto troppe occasioni nel secondo set per andare avanti 2 set a 0 e invece ho perso quella frazione.

Non ho sfruttato le troppe occasioni che ho avuto durante la partita. Musetti ha giocato uno dei migliori match in carriera .

Oggi ad un certo punto sembrava davvero fantatennis: colpi da dietro la schiena, passanti sulla riga, 200 righe prese. Sono cose che non avevo mai visto. Bravo Lorenzo è giustamente è andato lui agli ottavi di finale”.