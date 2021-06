Dal Roland Garros: Fabio Fognini in poche parole riassume il match “ho giocato molto male”. Zverev “Non siamo più io e i miei coetanei i giovanissimi. Gli Alcaraz e i Sinner hanno preso il nostro posto”

Fabio Fognini : “Beh, direi che l’analisi del match è chiara: ho giocato molto male. Non sapevo come vincere. Lui – Delbonis, ndr – è stato molto solido, si vede che è in fiducia. Ma io ho giocato proprio male. Ecco tutto.

Ho giocato molto male e quando giochi così male non puoi pensare di vincere. Ho sperato che lui calasse di rendimento, ma invece ha fatto una partita di livello molto alto. Quando perdi i game da 40-0 vuole dire che non c’è niente da fare.

Delbonis aveva molte più partite di me sulle gambe, ma questo non giustifica la prestazione sconcertante. Oggi non merito nemmeno il voto, mi darei un bel sv, senza voto”.

A. Zverev : ” “A essere onesti sono molto contento di aver giocato sullo Chatrier e che il match, nonostante la pioggia, non sia stato interrotto e che sia proseguito con il tetto chiuso. Mi sentivo bene in campo, adesso le cose cominciano a farsi serie e le partite si fanno sempre più dure, così come gli avversari. Ora è il momento di cambiare marcia e di giocare il proprio tennis migliore. A partire dalla sfida di prossimo turno contro Nishikori, a Madrid ho giocato un gran match mentre a Roma siamo stati in campo a lungo, tre set di battaglia. Un match lungo con punti altrettanto lunghi. Sarà difficile, non c’è dubbio, anche perché lui arriva più riposato di me”.

Credo sia molto bello che siano ancora nel circuito, tutti li amano e tutti li apprezzano. Siamo tutti contenti che giochino ancora, dai fan a noi giocatori. Per quanto mi riguarda, io non mi sento più della nuova generazione. Non siamo più io e i miei coetanei i giovanissimi. Gli Alcaraz e i Sinner hanno preso il nostro posto. Sono loro la nuova generazione: io non mi considero già più giovane. Detto questo, sono felice anche che nel 2021 su quattro Masters 1000 giocati tre li abbiamo vinti ‘noi’: Hurkacz, Tsitsipas e io. Adesso anche noi vinciamo i tornei che contano, non ancora i Grand Slam, certo, anche se agli Us Open penso di esserci andato davvero molto vicino e poi quel torneo l’ha vinto Dominic Thiem, non so se lui vada considerato della generazione dei Nadal o della mia. Adesso comunque tocca a noi rompere gli schemi del tennis, anche nei major. A dirla tutta, loro (Nadal, Djokovic e Federer, ndr) sono ancora i migliori. Nessuno può metterlo in dubbio”.