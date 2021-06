Dal Roland Garros: Parlano Berrettini, Sinner, Musetti, Federer e Djokovic (con il video delle partite)

Matteo Berrettini : “Sono sceso in campo consapevole di poter vincere. Avevo già affrontato Coria, sapevo che genere di giocatore mi sarei trovato di fronte e di avere le armi per fargli male. Ho servito bene, ho giocato un tennis aggressivo e tutto ha funzionato a dovere. Non vai in campo sapendo che vincerai, ma alla vigilia del match ero fiducioso di poter portare la sfida sui miei binari.

Lo scorso anno quando sono arrivato qui non stavo attraversando il miglior periodo della mia carriera. Era un momento difficile per tutti: l’atmosfera non era delle migliori, mi mancava il pubblico e tante altre cose. E in più io ho dovuto fare i conti con vari infortuni. Ma dall’inizio di quest’anno ho ritrovato ciò che mi aveva portato in alto, dove sono adesso. So che ci possono essere degli altri e bassi, ma li accetto. Devo lavorare ancora tanto, ma sono fiero dei risultati che ho ottenuto. Oggi non vedo l’ora di giocare i prossimi incontri, i prossimi tornei, perché sento di aver ritrovato il mio livello migliore”.

Jannik Sinner : “È vero che ho già affrontato Mikael Ymer, ma sempre sul veloce indoor. Al primo turno lui ha vinto in cinque set, e oggi ha battuto Monfils. Farcela qui è molto difficile. Ymer è un giocatore solido, che si muove molto bene. L’ultima volta mi ha battuto, quindi mi aspetto un match tosto. Non vedo l’ora di affrontarlo, per vedere dove lui è migliorato rispetto all’ultima volta, e dove sono migliorato io.

“Se al primo turno avessi perso quel punto (Herbert ha avuto un match point per batterlo, ndr) oggi sarei già a casa, invece sono ancora qui. Oggi il mio livello di tennis è stato migliore rispetto al primo turno. Dire che quella la vittoria mi abbia dato una spinta dal punto di vista mentale forse è un po’ eccessivo, ma sono qui, pronto a giocare il terzo turno e non guardo indietro. Sono qui per alzare ancora il mio livello e per migliorare giorno dopo giorno. Vedremo se ci riuscirò nel mio prossimo incontro”.

Lorenzo Musetti : “Nel primo set sono stato bravo a rimanere lì e a giocare tutti i punti. Sul 30-30 ho giocato un gran lungolinea vincente di rovescio, che spesso mi salva, e soprattutto ci ho creduto. Prima avevo troppa fretta, non accettavo lo scambio da fondo, lui aveva il controllo del gioco ed era difficile fargli punto. Poi sono anche riuscito a girarmi maggiormente di diritto e sono riuscito a stancarlo parecchio.

Sono abituato a giocare nei grandi stadi. Penso che le mie migliori prestazioni siano arrivate nei grandi stadi di Acapulco, sul Campo Centrale di Roma. Quando ho vinto il mio Australian Open junior, stavo giocando nella Rod Laver Arena. Quindi penso che per me non abbia molta importanza la dimensione del campo. Penso che vada bene comunque. Ovunque mi mettano, gioco e faccio del mio meglio per vincere”.

Novak Djokovic: “Sto giocando bene e mi sento alla grande, sono pronto per andare in fondo in questo torneo. Sin qui ho giocato due match e sono stati entrambi di qualità. Sono soddisfatto della partita di oggi, contro un ottimo giocatore specialista della terra. Non l’avevo mai affrontato prima, e in queste condizioni la sua palla non è facile da gestire. Di giorno le palline saltano molto e Cuevas gioca con tanta rotazione. Il terzo set è stato molto equilibrato, ma ho trovato il giusto aiuto dal servizio quando ne ho avuto bisogno”.

Ho scelto di giocare a Belgrado la scorsa settimana perché solitamente non ho molte opportunità di giocare a casa, trascorrendo del tempo in compagnia di tutta la mia famiglia: mia moglie, i miei figli, i miei genitori e i miei fratelli. Volevo usare quel torneo per arrivare pronto al Roland Garros, e per adesso ha funzionato bene. Direi che è stata una buona scelta”.

Roger Federer : “Per me è stato un buon match. Ci sono stati un po’ di alti e bassi fra secondo e terzo set, ma l’aspetto positivo è che credo di saperne il motivo. Sono felice del livello che ho saputo tenere da quando Cilic ha recuperato il break di svantaggio nel terzo set, perché lì la situazione poteva diventare pericolosa. Sono stato bravo a tenere il suo ritmo e poi ad allungare ancora. Questo mi dà fiducia. Quando è arrivato il momento decisivo sono riuscito a metterci qualcosa in più, mentre il mio avversario non ce l’ha fatta. Di questo sono molto felice.

All’inizio non ho capito la ragione del warning. Non mi ero accorto del fatto che Cilic si fosse spazientito perché è capitato che lui fosse pronto a servire e io non lo fossi a rispondere. Ma non mi è parso di essere particolarmente lento fra un punto e l’altro. Se voglio andare a prendere l’asciugamano, ora non ho più tempo di farlo. Capisco che chi riceve debba andare al ritmo di chi serve, ma mi è parso che Marin volesse andare un po’ troppo veloce, malgrado poi quando si posizionasse per servire facesse rimbalzare la pallina ancora a lungo. Posso utilizzare quel tempo per prepararmi a rispondere. Credo che alla base di tutto ci sia stato un malinteso, ma la situazione ha aggiunto un po’ di energia all’incontro. Mi è piaciuto”.

Match come quello di oggi mi danno numerose indicazioni sulle condizioni del ginocchio. Continuerò a raccoglierne altre nei prossimi giorni, e mi auguro di poter disputare altri match. Ma indipendentemente da come andrà, ho avuto la conferma che venire a Parigi è stata la scelta giusta, e di questo sono felice”.

