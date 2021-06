Roland Garros: Lorenzo Musetti approda al terzo turno Slam per la prima volta in carriera

Continua la corsa di Lorenzo Musetti al Roland Garros.

L’azzurro questo pomeriggio è approdato al terzo turno dopo aver sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka, n.57 ATP con il risultato di 75 63 62 dopo 2 ore e 09 minuti di partita.

Al terzo turno il tennista italiano sfiderà De Minaur o Cecchinato.

Per Musetti si tratta della prima apparizione ad un terzo turno di un torneo dello Slam.

Primo set: Lorenzo avanti per 3 a 1 subiva la rimonta del nipponico che si portava sul 5 a 3.

Proprio sul 5 a 3 Yoshihito avanti per 30 a 0 ed era alla battuta subiva la rimonta di Lorenzo che piazzava quattro punti consecutivi ed otteneva il controbreak.

Sul 5 pari Musetti brekkava ancora il nipponico e poi nel gioco successivo alla seconda palla set a disposizione portava a casa la frazione per 7 a 5.

Secondo set: L’azzurro sull’1 pari metteva a segno il break e poi nel game successivo, dallo 0-40, annullava tre palle del controbreak e si portava sul 3 a 1.

Sul 3 a 2 Lorenzo annullava un’altra palla break e poi sul 5 a 3 conquistava il secondo break del parziale portando a casa la frazione per 6 a 3.

Terzo set: Musetti in pieno controllo della partita sul 2 pari annullava un break point e proprio da quel momento metteva a segno un bel parziale di quattro game consecutivi conquistando set e match per 6 a 2.