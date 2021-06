Cilic: “Quando vedi giocare Federer non sembra che abbia quasi 40 anni”

Uno dei match più attesi della quinta giornata del Roland Garros è il terzo sul Chatrier, Federer vs. Cilic. Solo un secondo turno, per una partita che è stata finale di Wimbledon 2017 e degli Australian Open 2018. Interessante riportare il pensiero del croato prima dell’incontro.

“Sarà una partita completamente diversa rispetto a quello che abbiamo giocato molte volte in passato… non è la stessa cosa giocare un secondo turno rispetto ad un quarto di finale, semifinale o addirittura finale del Grande Slam. Purtroppo non mi ha colto di sorpresa dover affrontare un campione al secondo turno, mi aspettavo di giocare subito contro una testa di serie. Sarà una sfida difficile, sia per Roger che per me. Lui ha giocato pochissimo sulla terra, forse questo potrebbe penalizzarlo un po’, vedremo in campo che succederà”.

“Roger è fantastico, possiamo solo congratularci con lui per la sua motivazione e il livello di gioco incredibile che ha portato in campo negli ultimi anni. Quando lo vedi giocare, sembra impossibile che abbia quasi 40 anni! Per come si muove e soprattutto per come colpisce la palla non sembra affatto un tennista nella fase conclusiva della carriera. Il modo in cui gioca è ancora straordinario, credo che sia ancora uno dei più veloci del circuito”.

Come affronterà questa sfida Marin? Con serenità: “Me ne andrò in campo senza pensare troppo contro chi sto giocando. Devo essere focalizzato sui miei colpi e giocare d’istinto. Questo è il mio gioco ed è sempre stato così, cercando di concentrarmi il più possibile sul mio servizio, sul trovare il miglior feeling con la palla e prendere questa sfida come qualcosa di veramente positivo. Spero di poter giocare una buona partita e lottare sino alla fine per la vittoria. Chi è favorito? Non lo so, ditelo voi…”.

Cilic sta attraversando uno dei peggiori momenti della propria carriera, ne è consapevole ma crede di poter ancora dire la sua: “Nella mia carriera non ho vissuto troppe situazioni difficili, alla fine andava tutto più o meno bene. È vero che ho avuto alcune stagioni più complicate, ma ora è uno dei momenti peggiori per me. È difficile uscire dalla top 20 ed perdere nei primi turni dei tornei. È necessario continuare a lavorare molto e trovare la giusta mentalità per scendere in campo, giocare bene e cercare di superare questa situazione. Se sto bene, posso ancora giocare un buon tennis”.

Marco Mazzoni