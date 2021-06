Roland Garros Juniores: Nardi-Lajal al primo turno, Alvisi trova la ceca Noskova

Sono stati sorteggiati i tabelloni principali del Roland Garros Juniores, il cui inizio è previsto per la giornata di domani: ricordiamo che, come già accaduto nel 2020, anche in questa edizione dello Slam giovanile non si disputeranno le qualificazioni. Nei due tabelloni di singolare (maschile e femminile), composti da 64 tennisti ciascuno, sono presenti tre tennisti italiani.

Luca Nardi, unico azzurro al via tra i ragazzi, debutterà sulla terra battuta di Parigi contro l’estone Mark Lajal, accreditato della dodicesima testa di serie e reduce dal trionfo in un torneo di Grado 1 in Repubblica Ceca: per il tennista pesarese si tratterà di un ritorno nel circuito giovanile ad otto mesi dall’ultima apparizione (nell’ottobre scorso partecipò proprio al Roland Garros, uscendo di scena al terzo turno contro il padrone di casa Marmousez, prima di dedicarsi interamente all’attività professionistica fino a questa settimana).

Lisa Pigato ed Eleonora Alvisi, campionesse in carica del doppio femminile (nell’ottobre 2020 riuscirono, a sorpresa, a laurearsi campionesse superando in finale le russe Bondarenko e Shnaider), apriranno il loro percorso al Roland Garros rispettivamente contro la canadese Annabelle Xu, n.69 del mondo, e la ceca Linda Noskova, n.20 ITF e già Top-700 WTA (nel marzo di quest’anno ha conquistato due titoli consecutivi da $15.000 sul cemento di Bratislava).

[8] Daniel RINCON (ESP) – Adolfo Daniel VALLEJO (PAR)

Miguel GOMES (POR) – [WC] Robin BERTRAND (FRA)

Victor LILOV (USA) – [WC] Antoine GHIBAUDO (FRA)

Luca NARDI (ITA) – [12] Mark LAJAL (EST)

[13] Madison SIEG (USA) – Laura HIETARANTA (FIN)

Annabelle XU (CAN) – Lisa PIGATO (ITA)

Sabrina ZEYNALOVA (UKR) – Chelsea FONTENEL (SUI)

[WC] Laia PETRETIC (FRA) – [3] Polina KUDERMETOVA (RUS)

[10] Maria BONDARENKO (RUS) – Elizabeth COLEMAN (USA)

Eleonora ALVISI (ITA) – Linda NOSKOVA (CZE)

Ane MINTEGI DEL OLMO (ESP) – [WC] Flavie BRUGNONE (FRA)

Nikol RIVKIN (GER) – [8] Natalia SZABANIN (HUN)