Da Biella (7): Il resoconto di giornata. Sconfitta per Andrea Pellegrino (con il programma di domani)

Ottavi di finale amari per Andrea Pellegrino. Nella terza giornata del Biella Challenger 7, ultimo dei sette appuntamenti organizzati da Cosio Napolitano (i primi quattro sul veloce indoor) l’azzurro è stato battuto da Kacper Zuk (tds 6 e numero 173 del ranking) con il punteggio di 7-5, 7-5 in un’ora e 39 minuti.

L’ingresso nel match è molto solido per il ventiduenne polacco; pure i primi turni al servizio del pugliese (24 anni, 235 Atp) sono efficaci, almeno fino al sesto gioco, quando un doppio fallo gli costa il break. La reazione è immediata e porta al contro break. Quando il tie-break sembra la conclusione più scontata ecco che il fato, sotto forma di un doppio nastro maligno, si schiera con Zuk, prima correggendo e portando in corridoio un pregevole rovescio dell’azzurro e poi stoppando completamente la sua pallina, rendendo impossibile il recupero e di fatto chiudendo il set dopo 40 minuti.

Ma è la seconda frazione quella in cui il giocatore nato a Bisceglie può recriminare di più. Infatti, tolto subito il servizio al rivale, ha avuto altre occasioni per costruirsi un doppio break (una nel terzo e una nel settimo gioco). Non c’è riuscito e quando si è portato a servire per allungare la partita sul 5-4 prima un doppio fallo e poi un rovescio out, gli sono costati molto cari. La sfida si è praticamente conclusa lì e l’ultimo servizio perso a zero è arrivato quando ormai i buoi erano scappati dalla stalla. «In questa stagione sto raccogliendo buoni risultati: dalla vittoria nel Challenger di Split alla finale sul veloce a San Pietroburgo – spiega Zuk, che con i 15 punti raggiungerà il suo best ranking a quota 167 -. Anche sulla terra mi sto sentendo molto bene, il servizio è efficace e spero di continuare su questa strada». Il polacco negli ultimi mesi ha fatto passi da gigante. «Credo che i miei miglioramenti siano legati al fatto che sono più aggressivo. Cerco sempre di dare il meglio e le cose funzionano. Contro Pellegrino sono partito male nel secondo set, dove ho commesso diversi errori, perdendo subito la battuta. Sentivo però di poterlo controbreccare e quando è successo ho capitalizzato il momento, portando a casa il match».

Felipe Meligeni Rodrigues Alves ha impiegato poco più di un’ora per sbrigare la pratica Martin Klizan. Lo slovacco (arrivato nell’aprile del 2015 al 24° posto nel ranking, ora sceso al 176) non è mai riuscito ad impensierire il brasiliano (uscito all’ultimo turno delle quali a Parigi 6-2, 6-1 da Marterer), a segno con il punteggio di 6-2, 6-4.

Nel Challenger Biella 6 Tomas Martin Etcheverry si era fermato in semifinale per mano del transalpino Enzo Couacaud, al termine di tre set lunghi e combattuti. Ora il ventunenne argentino è quanto meno approdato ai quarti grazie al nitido successo raccolto con il serbo Nikola Milojevic: 7-5, 6-3 in poco meno di due ore di gioco.

Infine la tds 1 Juan Pablo Varillas, vincitore qualche settimana fa del Thindown Biella Challener 5, è stato superato dall’argentino Renzo Olivo per 6-3, 7-6 (1).

Giovedì si concluderanno gli ottavi di finale. Non ci sono precedenti tra il ventiduenne romano Jacopo Berrettini (532 Atp) e Ramkumar Ramanathan (26 anni, numero 216 nel ranking mondiale), che apriranno il programma all’1,30 sul campo centrale. La scorsa settimana l’indiano è uscito al secondo turno nel tabellone di qualificazione al Roland Garros. Dopo aver superato lo statunitense Michael Mmoh, poco ha potuto contro Denis Istomin (poi entrato nel main draw, dove ha ceduto in tre set a Roger Federer), che gli ha lasciato tre soli game. Quindi sarà la volta di una delle sfide più attese: quella tra il Next Gen Holger Rune (classe ’03) e Gastao Elias. Malgrado il giovane tennista danese seguito dai coach dell’Accademia di Mouratoglou si sia appena affacciato nel circuito, in questa stagione ha già incontrato, e perso, in finale per due volte con il portoghese. Nell’M25 di Villena, in Spagna, è finita 3-6, 6-2, 6-1; mentre la scorsa settimana nel Challenger di Oeiras 4 Elias aveva di nuovo ceduto il set d’apertura, salvo poi recuperare con un doppio 6-4.

Sempre all’1,30 ma sul campo 3 toccherà al secondo italiano ancora in corsa Lorenzo Giustino (29 anni, 178 Atp) sfidare l’argentino Marco Trungelliti (31 anni, 237). All’italiano era andata la prima sfida, datata 2015, nella semifinale dell’Itf Italy 20; mentre il sudamericano si era preso la rivincita imponendosi l’anno scorso nell’ultimo turno di qualificazione agli Australian Open.

Alle 14 il portoghese Frederico Ferreira Silva (26 anni, 168 Atp) affronterà il francese Alexandre Muller (24, 191) che ha battuto due anni fa nell’M25 di Tavira per 6-2, 61.

Campo Centrale – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [Q] Jacopo Berrettini vs Ramkumar Ramanathan

2. [SE] Gastao Elias vs [SE] Holger Vitus Nodskov Rune

3. [WC] Jacopo Berrettini / Flavio Cobolli vs [3] N.Sriram Balaji / Ramkumar Ramanathan

Campo 3 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Marco Trungelliti vs [8] Lorenzo Giustino

2. [WC] Franco Agamenone / Omar Giacalone vs [2] Luis David Martinez / David Vega Hernandez

3. Tomas Martin Etcheverry / Renzo Olivo vs Steven Diez / Marco Trungelliti

Campo 4 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [5] Frederico Ferreira Silva vs Alexandre Muller

2. Frederico Ferreira Silva / Kacper Zuk vs Hugo Grenier / Alexandre Muller

RISULTATI MAIN DRAW: PRIMO TURNO

[6] K. Zuk (POL) b. A. Pellegrino (ITA) 7-5, 7-5

F. Meligeni Rodrigues Alves (BRA) b. [7] M. Klizan (SVK) 6-2, 6-4

T. Etcheverry (ARG) b. [2] N. Milojevic (SRB) 7-5, 6-3

R. Olivo (ARG) b. [1] J. Varillas (PER) 6-3, 7-6 (1)

RISULTATI TABELLONE DOPPIO

F. Ferreira Silva (POR) / K. Zuk (POL) b. [1] R. Matos (BRA) / F. Meligeni Rodrigues Alves (BRA) w.o.

[WC] F. Agamenone (ITA) / O. Giacalone (ITA) b. E. King (USA) / J. Zielinski (POL) 3-6, 6-4, 10-7

[WC] J. Berrettini (ITA) / F. Cobolli (ITA) b. A. Dougaz (TUN) / C. Ugo Carabelli (ARG) 6-4, 7-5

H. Grenier (FRA) / A. Muller (FRA) b. A. Collarini (ARG) / S. Galdos (PER) 7-6 (4), 6-4

[2] L. Martinez (VEN) / D. Vega Hernandez (ESP) b. G. Blancaneaux (FRA) / M. Janvier (FRA) 6-4, 7-6 (4)