Roland Garros, torneo femminile: sei teste di serie eliminate all’esordio

Sono state sei le teste di serie del singolare femminile ad aver abbandonato il Roland Garros 2021 al primo turno. L’eliminazione più sorprendente è stata quella della canadese Bianca Andreescu, numero 6 del tabellone, sconfitta in tre set da Tamara Zidansek: l’altra Top-15 ad aver salutato Parigi all’esordio è stata Garbine Muguruza (12), battuta nettamente dall’ucraina Marta Kostyuk per 6-1 6-4. Non ce l’hanno fatta ad approdare al secondo ostacolo nemmeno Kiki Bertens (16, sconfitta da Hercog), Johanna Konta (19, battuta da Cirstea), Petra Martic (22, eliminata in tre set dalla “nostra” Camila Giorgi) e Angelique Kerber (26, sorpresa dalla qualificata Kalinina).

Sebbene non siano ancora cominciati i vari incontri di secondo turno, nel tabellone femminile sono già certe le uscite di altre due teste di serie: la n.2 del seeding Naomi Osaka e la n.11 Petra Kvitova, infatti, si sono ritirate prima di scendere in campo per i rispettivi incontri con Ana Bogdan ed Elena Vesnina.

LE TESTE DI SERIE ELIMINATE AL PRIMO TURNO:

BIANCA ANDREESCU (6) – battuta da Tamara Zidansek

GARBINE MUGURUZA (12) – battuta da Marta Kostyuk

KIKI BERTENS (16) – battuta da Polona Hercog

JOHANNA KONTA (19) – battuta da Sorana Cirstea

PETRA MARTIC (22) – battuta da Camila Giorgi

ANGELIQUE KERBER (26) – battuta da Anna Kalinina

LE TESTE DI SERIE ELIMINATE AL SECONDO TURNO:

NAOMI OSAKA (2) – ritirata contro Ana Bogdan

PETRA KVITOVA (11) – ritirata contro Elena Vesnina

IPOTETICI SPOT OTTAVI DI FINALE

(1) Barty – (13) Brady

(9) Pliskova – (5) Svitolina

(4) Kenin – (14) Mertens

Zheng – (8) Swiatek

(7) S. Williams – (21) Rybakina

(15) Azarenka – (3) Sabalenka

(29) Kudermetova – (10) Bencic

(20) Vondrousova – (33) Badosa