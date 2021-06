L’Atp Challenger Tour torna sul Titano: dal 9 al 15 agosto gli Internazionali di Tennis di San Marino

Le date ci sono, la conferma ufficiale anche: dal 9 al 15 agosto gli Internazionali di Tennis, appuntamento dell’Atp Challenger Tour, tornano a San Marino, nel Centro Tennis Cassa di Risparmio Fonte dell’Ovo.

La manifestazione, che vanta una tradizione di oltre 25 anni, si era interrotta nel 2014 ed era pronta a fare ritorno lo scorso anno, prima che la pandemia arrivasse a stravolgere i piani.

La Federazione Sammarinese Tennis non ha mai smesso di credere di poter riportare sul Titano un appuntamento importante non solo a livello sportivo ma anche turistico e, in sinergia con le Segreterie di Stato per lo Sport e per il Turismo, ha trovato le risorse necessarie per organizzare un’edizione in linea con gli standard tradizionali.

“L’ufficialità è arrivata solo in questi giorni – spiega il presidente della Federazione Sammarinese Tennis Christian Forcellini -. Inizialmente, a causa della compressione del calendario per lasciare spazio alle Olimpiadi e di variazioni di date, non c’era disponibilità nel periodo tradizionalmente riservato al nostro torneo. Quando l’Atp ci ha comunicato che si erano liberate le date abituali, ci siamo subito inseriti. Questo significa che abbiamo soli due mesi per organizzare l’evento, un lavoro immane, ma ci siamo subito rimboccati le maniche. Contiamo sul contributo di tutti, istituzioni e privati, per ridare vita ad una manifestazione che rappresenta non solo un patrimonio sportivo per la Federazione, ma anche un’occasione importante per tutto il Paese”.

Nel frattempo la Federazione Sammarinese Tennis ha tirato a lucido il Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, che oltre a poter disporre di 8 campi, dallo scorso anno può vantare un’esclusiva Vip Lounge e di rinnovati e funzionali spogliatoi.