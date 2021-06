Il Punto: tutti i tennisti italiani impegnati la prossima settimana in ATP e Challenger (MD e qualificazioni). Zeppieri negli Stati Uniti

Un torneo ATP e ben cinque Challenger si disputeranno nella seconda settimana del Roland Garros: di seguito, come di consueto, la panoramica completa con tutti i prossimi appuntamenti dei tennisti italiani.

Sull’erba di Stoccarda (ATP 250), Jannik Sinner e Lorenzo Sonego partiranno dal tabellone principale mentre Stefano Travaglia disputerà le qualificazioni: l’entry list, lo ricordiamo, è comunque ancora provvisoria e si attendono numerose cancellazioni in base ai risultati raccolti dai vari giocatori nello Slam parigino. Sempre sull’erba, in preparazione a Wimbledon, in Gran Bretagna andrà in scena il primo dei due appuntamenti con il Challenger di Nottingham: ai nastri di partenza Andreas Seppi e Federico Gaio nel main draw, Thomas Fabbiano nelle qualificazioni.

Sulla terra battuta europea si giocherà a Lione e Bratislava: in Francia spazio a Gianluca Mager, Alessandro Giannessi e Roberto Marcora nel main draw con Andrea Pellegrino nelle qualificazioni; in Slovacchia toccherà ad Andrea Arnaboldi provare a garantirsi l’accesso al tabellone principale partendo dalle “quali”. Lunga trasferta in Kazakistan per Lorenzo Giustino, Gian Marco Moroni e Stefano Napolitano, che saranno impegnati sulla terra di Almaty; per completare la rassegna segnaliamo inoltre le presenze di Paolo Lorenzi e Giulio Zeppieri sul cemento outdoor di Orlando (Stati Uniti).

ATP 250 STOCCARDA (erba outdoor)

MAIN DRAW: Sinner, Sonego

ALTERNATES MAIN DRAW: nessun italiano

QUALIFICAZIONI: Travaglia

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: nessun italiano

CHALLENGER NOTTINGHAM 1 (erba outdoor)

MAIN DRAW: Seppi, Gaio

ALTERNATES MAIN DRAW: Fabbiano (5)

QUALIFICAZIONI: Fabbiano

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Viola (11)

CHALLENGER LIONE (terra outdoor)

MAIN DRAW: Mager, Giannessi, Marcora

ALTERNATES MAIN DRAW: Pellegrino (11), Viola (17)

QUALIFICAZIONI: Pellegrino

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Baldi (2), Brancaccio (17)

CHALLENGER BRATISLAVA (terra outdoor)

MAIN DRAW: nessun italiano

ALTERNATES MAIN DRAW: Pellegrino (9)

QUALIFICAZIONI: Arnaboldi

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Brancaccio (19)

CHALLENGER ALMATY 1 (terra outdoor)

MAIN DRAW: Giustino, Moroni

ALTERNATES MAIN DRAW: Bonadio (3), Napolitano (14)

QUALIFICAZIONI: Napolitano

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: nessun italiano

CHALLENGER ORLANDO 2 (cemento outdoor)

MAIN DRAW: Lorenzi, Zeppieri

ALTERNATES MAIN DRAW: nessun italiano

QUALIFICAZIONI: nessun italiano

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: nessun italiano