Il Punto: tutti i tennisti italiani impegnati la prossima settimana in ATP e Challenger (MD e qualificazioni). Pellegrino fuori di 1 da Lione

Un torneo ATP e ben cinque Challenger si disputeranno nella seconda settimana del Roland Garros: di seguito, come di consueto, la panoramica completa con tutti i prossimi appuntamenti dei tennisti italiani.

Sull’erba di Stoccarda (ATP 250), Jannik Sinner e Lorenzo Sonego partiranno dal tabellone principale: l’entry list, lo ricordiamo, è comunque ancora provvisoria e si attendono numerose cancellazioni in base ai risultati raccolti dai vari giocatori nello Slam parigino. Sempre sull’erba, in preparazione a Wimbledon, in Gran Bretagna andrà in scena il primo dei due appuntamenti con il Challenger di Nottingham: ai nastri di partenza Andreas Seppi, Federico Gaio e Thomas Fabbiano nel main draw.

Sulla terra battuta europea si giocherà a Lione e Bratislava: in Francia spazio ad Alessandro Giannessi nel main draw con Andrea Pellegrino (fuori di un posto dal main draw) e Filippo Baldi nelle qualificazioni; in Slovacchia toccherà ad Andrea Arnaboldi provare a garantirsi l’accesso al tabellone principale partendo dalle “quali”. Lunga trasferta in Kazakistan per Lorenzo Giustino e Gian Marco Moroni, che saranno impegnati sulla terra di Almaty: da questo torneo si è ritirato Stefano Napolitano, inizialmente iscritto alle qualificazioni, mentre Riccardo Bonadio entrerà tra poco nel main draw (è fuori di un posto). Per completare la rassegna segnaliamo inoltre la presenza di Paolo Lorenzi sul cemento outdoor di Orlando (Stati Uniti).

ATP 250 STOCCARDA (erba outdoor)

MAIN DRAW: Sinner, Sonego

ALTERNATES MAIN DRAW: Travaglia (17), Caruso (19)

QUALIFICAZIONI: Travaglia

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: nessun italiano

CHALLENGER NOTTINGHAM 1 (erba outdoor)

MAIN DRAW: Seppi, Gaio, Fabbiano

ALTERNATES MAIN DRAW: nessun italiano

QUALIFICAZIONI: Fabbiano

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Viola (2), Bega (16)

CHALLENGER LIONE (terra outdoor)

MAIN DRAW: Mager , Giannessi, Marcora

ALTERNATES MAIN DRAW: Pellegrino (1), Viola (7), Arnaboldi (16), Baldi (19)

QUALIFICAZIONI: Pellegrino, Baldi

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Brancaccio , Bega (12)

CHALLENGER BRATISLAVA (terra outdoor)

MAIN DRAW: nessun italiano

ALTERNATES MAIN DRAW: Pellegrino , Arnaboldi (12), Baldi (15), Bonadio (19)

QUALIFICAZIONI: Arnaboldi

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Brancaccio , Bega (13)

CHALLENGER ALMATY 1 (terra outdoor)

MAIN DRAW: Giustino, Moroni

ALTERNATES MAIN DRAW: Bonadio (1), Napolitano

QUALIFICAZIONI: Napolitano

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Forti (7), Ornago (12), Vanni (14), Cobolli , Dalla Valle (18), Fonio (19)

CHALLENGER ORLANDO 2 (cemento outdoor)

MAIN DRAW: Lorenzi, Zeppieri

ALTERNATES MAIN DRAW: Bega (14)

QUALIFICAZIONI: nessun italiano

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Cobolli , J. Berrettini (19)

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 4 GIUGNO, ORE 10.43