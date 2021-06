Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Avanza Rafael Nadal. Fuori Rublev. La Kvitova si fa male alla caviglia. Forfait per lei

Rafael Nadal ha iniziato l’inseguimento verso il 14o titolo del Roland Garros con una facile vittoria su Alexei Popyrin (63). Il maiorchino, quadruplice campione in carica, ha battuto il 21enne australiano con il punteggio di 6-3 6-2 7-6 (7/3). Dopo sei giochi molto equilibrati lo spagnolo, che compirà 35 anni dopodomani, ha messo il match sui binari giusti vincendo sette giochi consecutivi tra il primo e il secondo set. Più ardua la terza frazione, nella quale Nadal ha dovuto anche cancellare due set point per poi chiudere al tie-break dopo quasi 2h30′.

Se l’iberico non ha avuto problemi a qualificarsi per il secondo turno, il russo Andrey Rublev (7) si è fatto sorprendere dal tedesco Jan-Lennard Struff (42), che lo ha eliminato all’esordio imponendosi per 6-3 7-6 (8/6) 4-6 3-6 6-4.

In campo femminile la ceca Petra Kvitova (WTA 12) ha dato forfait dopo essersi fatta male a una caviglia mentre si recava a un incontro con la stampa.

Roland Garros – 1° Turno

GS Roland Garros Oceane Babel Oceane Babel 2 5 Elina Svitolina [5] Elina Svitolina [5] 6 7 Vincitore: Elina Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Oceane Babel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Oceane Babel 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Oceane Babel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Oceane Babel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Oceane Babel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Oceane Babel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Oceane Babel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Oceane Babel 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Oceane Babel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Oceane Babel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Oceane Babelvs Elina Svitolina

Ashleigh Barty vs Bernarda Pera



GS Roland Garros Ashleigh Barty [1] Ashleigh Barty [1] 6 3 6 Bernarda Pera Bernarda Pera 4 6 2 Vincitore: Ashleigh Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Ashleigh Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Ashleigh Barty 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Ashleigh Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Ashleigh Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Ashleigh Barty 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Ashleigh Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Ashleigh Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Ashleigh Barty 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ashleigh Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Ashleigh Barty 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Ashleigh Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Ashleigh Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Ashleigh Barty 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Rafael Nadal vs Alexei Popyrin (non prima delle 16)



GS Roland Garros Rafael Nadal [3] Rafael Nadal [3] 6 6 7 Alexei Popyrin Alexei Popyrin 3 2 6 Vincitore: Rafael Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Alexei Popyrin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Alexei Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Rafael Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Rafael Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Rafael Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Rafael Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Alexei Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Rafael Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Alexei Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Rafael Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Rafael Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Rafael Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Novak Djokovic vs Tennys Sandgren (non prima delle 21)



Il match deve ancora iniziare

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

En-Shuo Liang vs Fiona Ferro



GS Roland Garros En-Shuo Liang En-Shuo Liang 1 6 4 Fiona Ferro Fiona Ferro 6 1 6 Vincitore: Fiona Ferro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 En-Shuo Liang 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Fiona Ferro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 En-Shuo Liang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Fiona Ferro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 En-Shuo Liang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Fiona Ferro 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 En-Shuo Liang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Fiona Ferro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 En-Shuo Liang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Fiona Ferro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 En-Shuo Liang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Fiona Ferro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 En-Shuo Liang 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 4-1 Fiona Ferro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 En-Shuo Liang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Fiona Ferro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 En-Shuo Liang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Fiona Ferro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 En-Shuo Liang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Fiona Ferro 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 En-Shuo Liang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Fiona Ferro 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 En-Shuo Liang 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Fiona Ferro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Albert Ramos-vinolas vs Gael Monfils



GS Roland Garros Albert Ramos-vinolas Albert Ramos-vinolas 6 6 4 4 Gael Monfils [14] Gael Monfils [14] 1 7 6 6 Vincitore: Gael Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Gael Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Albert Ramos-vinolas 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Gael Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Gael Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Albert Ramos-vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Gael Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Albert Ramos-vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Gael Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Gael Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Albert Ramos-vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Gael Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Gael Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Gael Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Albert Ramos-vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Gael Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Albert Ramos-vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Gael Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Albert Ramos-vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Gael Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Albert Ramos-vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Gael Monfils 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Albert Ramos-vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Gael Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Albert Ramos-vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Gael Monfils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Gael Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Gael Monfils 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Gael Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Gael Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Albert Ramos-vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Hugo Gaston vs Richard Gasquet



GS Roland Garros Hugo Gaston Hugo Gaston 1 4 2 Richard Gasquet Richard Gasquet 6 6 6 Vincitore: Richard Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Richard Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Hugo Gaston 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Richard Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Hugo Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Hugo Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Hugo Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Richard Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Hugo Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Hugo Gaston 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Hugo Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Richard Gasquet 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Hugo Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Richard Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Hugo Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Hugo Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Richard Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Hugo Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Richard Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Hugo Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Richard Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Karolina Pliskova vs Donna Vekic



GS Roland Garros Karolina Pliskova [9] Karolina Pliskova [9] 7 6 Donna Vekic Donna Vekic 5 4 Vincitore: Karolina Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Ricardas Berankis vs Ugo Humbert



GS Roland Garros Ricardas Berankis Ricardas Berankis 6 6 2 6 Ugo Humbert [29] Ugo Humbert [29] 4 4 6 4 Vincitore: Ricardas Berankis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Ricardas Berankis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ugo Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Ricardas Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Ricardas Berankis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Ricardas Berankis 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Ricardas Berankis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Ugo Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Ricardas Berankis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Ugo Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ricardas Berankis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Ugo Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Ricardas Berankis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Ugo Humbert 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Ricardas Berankis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Ugo Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Ricardas Berankis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ricardas Berankis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ricardas Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Ricardas Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Ugo Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Ricardas Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Ricardas Berankis 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Ricardas Berankis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Ugo Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Anna Karolina Schmiedlova vs Kristina Mladenovic



GS Roland Garros Anna Karolina Schmiedlova Anna Karolina Schmiedlova 4 0 Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 6 6 Vincitore: Kristina Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Kristina Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Matteo Berrettini vs Taro Daniel



GS Roland Garros Matteo Berrettini [9] Matteo Berrettini [9] 6 6 4 6 Taro Daniel Taro Daniel 0 4 6 4 Vincitore: Matteo Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Taro Daniel 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Taro Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Taro Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Taro Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Matteo Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Matteo Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Taro Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Taro Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Taro Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Taro Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Taro Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Taro Daniel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Matteo Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Carla Suarez navarro vs Sloane Stephens



GS Roland Garros Carla Suarez navarro • Carla Suarez navarro 0 6 2 Sloane Stephens Sloane Stephens 0 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Carla Suarez navarro 2-3 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Carla Suarez navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Carla Suarez navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Carla Suarez navarro 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Carla Suarez navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Carla Suarez navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Carla Suarez navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Carla Suarez navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 11:00

Maria Sakkari vs Katarina Zavatska



GS Roland Garros Maria Sakkari [17] Maria Sakkari [17] 6 6 Katarina Zavatska Katarina Zavatska 4 1 Vincitore: Maria Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Katarina Zavatska 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Katarina Zavatska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Katarina Zavatska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Katarina Zavatska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Katarina Zavatska 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Jan-Lennard Struff vs Andrey Rublev



GS Roland Garros Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 7 4 3 6 Andrey Rublev [7] Andrey Rublev [7] 3 6 6 6 4 Vincitore: Jan-Lennard Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Jan-Lennard Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Andrey Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Andrey Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Ekaterina Alexandrova vs Venus Williams



GS Roland Garros Hugo Gaston Hugo Gaston 1 4 2 Richard Gasquet Richard Gasquet 6 6 6 Vincitore: Richard Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Richard Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Hugo Gaston 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Richard Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Hugo Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Hugo Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Hugo Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Richard Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Hugo Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Hugo Gaston 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Hugo Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Richard Gasquet 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Hugo Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Richard Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Hugo Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Hugo Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Richard Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Hugo Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Richard Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Hugo Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Richard Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Lucas Pouille vs Pablo Cuevas (non prima delle 17)



GS Roland Garros Lucas Pouille Lucas Pouille 3 1 3 Pablo Cuevas Pablo Cuevas 6 6 6 Vincitore: Pablo Cuevas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Pablo Cuevas 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Lucas Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Pablo Cuevas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Lucas Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Pablo Cuevas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Lucas Pouille 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Pablo Cuevas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lucas Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Pablo Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Lucas Pouille 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Pablo Cuevas 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Lucas Pouille 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Pablo Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Lucas Pouille 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Pablo Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Lucas Pouille 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Pablo Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Lucas Pouille 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Pablo Cuevas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Lucas Pouille 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Pablo Cuevas 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Lucas Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Pablo Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Lucas Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Pablo Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 11:00

Anastasija Sevastova vs Jennifer Brady



GS Roland Garros Anastasija Sevastova Anastasija Sevastova 3 3 Jennifer Brady [13] Jennifer Brady [13] 6 6 Vincitore: Jennifer Brady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Anastasija Sevastova 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Jennifer Brady 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Anastasija Sevastova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Jennifer Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Anastasija Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Jennifer Brady 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Anastasija Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Jennifer Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Anastasija Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jennifer Brady 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Anastasija Sevastova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Jennifer Brady 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Anastasija Sevastova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Jennifer Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Anastasija Sevastova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Jennifer Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Anastasija Sevastova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Jennifer Brady 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Adrian Mannarino vs Aljaz Bedene



GS Roland Garros Adrian Mannarino Adrian Mannarino 5 6 5 2 Aljaz Bedene Aljaz Bedene 7 3 7 6 Vincitore: Aljaz Bedene Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 Adrian Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Aljaz Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Adrian Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Aljaz Bedene 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Aljaz Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Aljaz Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Aljaz Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Adrian Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Aljaz Bedene 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Aljaz Bedene 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Aljaz Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Aljaz Bedene 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Aljaz Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Adrian Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Aljaz Bedene 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Aljaz Bedene 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Aljaz Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Aljaz Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Aljaz Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Adrian Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Aljaz Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Adrian Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Aljaz Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Aljaz Bedene 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Aljaz Bedene 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Aljaz Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Diego Schwartzman vs Yen-Hsun Lu



GS Roland Garros Diego Schwartzman [10] Diego Schwartzman [10] 6 6 6 Yen-Hsun Lu Yen-Hsun Lu 2 2 3 Vincitore: Diego Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Yen-Hsun Lu 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Yen-Hsun Lu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Diego Schwartzman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Yen-Hsun Lu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Yen-Hsun Lu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Diego Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Yen-Hsun Lu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Diego Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Yen-Hsun Lu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Yen-Hsun Lu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Yen-Hsun Lu 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Diego Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Yen-Hsun Lu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Diego Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Yen-Hsun Lu 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Diego Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Yen-Hsun Lu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Diego Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Yen-Hsun Lu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Diego Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Yen-Hsun Lu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Andrea Petkovic vs Karolina Muchova



GS Roland Garros Andrea Petkovic Andrea Petkovic 6 3 4 Karolina Muchova [18] Karolina Muchova [18] 1 6 6 Vincitore: Karolina Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Andrea Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Andrea Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Andrea Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Andrea Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Andrea Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Andrea Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Andrea Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Andrea Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Andrea Petkovic 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Andrea Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Andrea Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Karolina Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Andrea Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Andrea Petkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 11:00

Alex De minaur vs Stefano Travaglia



GS Roland Garros Alex De minaur [21] Alex De minaur [21] 6 6 7 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 2 4 6 Vincitore: Alex De minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Alex De minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Alex De minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Stefano Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Alex De minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Alex De minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alex De minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Alex De minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Alex De minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Alex De minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Facundo Bagnis vs Benjamin Bonzi



GS Roland Garros Facundo Bagnis Facundo Bagnis 7 6 6 Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 5 3 4 Vincitore: Facundo Bagnis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Facundo Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Benjamin Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Facundo Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Benjamin Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Facundo Bagnis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Benjamin Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Facundo Bagnis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Benjamin Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Facundo Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Benjamin Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Facundo Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Benjamin Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Facundo Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Benjamin Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Facundo Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Benjamin Bonzi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Facundo Bagnis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Benjamin Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Facundo Bagnis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Benjamin Bonzi 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Facundo Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Benjamin Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Facundo Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Benjamin Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Facundo Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Benjamin Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Facundo Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Benjamin Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Facundo Bagnis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Benjamin Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Facundo Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Magda Linette vs Chloé Paquet



GS Roland Garros Magda Linette Magda Linette 6 6 Chloé Paquet Chloé Paquet 3 3 Vincitore: Magda Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Chloé Paquet 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Chloé Paquet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Chloé Paquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Chloé Paquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Chloé Paquet 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Chloé Paquet 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Chloé Paquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Chloé Paquet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Chloé Paquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Coco Gauff vs Aleksandra Krunic



GS Roland Garros Coco Gauff [24] Coco Gauff [24] 7 6 Aleksandra Krunic Aleksandra Krunic 6 4 Vincitore: Coco Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Aleksandra Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 11-11* 12*-11 6-6 → 7-6 Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Coco Gauff 15-0 15-15 40-15 3-3 → 4-3 Aleksandra Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 4 – Ore: 11:00

Gonzalo Escobar / Ariel Behar vs Horia Tecau / Kevin Krawietz



GS Roland Garros Gonzalo Escobar / Ariel Behar Gonzalo Escobar / Ariel Behar 3 6 6 Horia Tecau / Kevin Krawietz [9] Horia Tecau / Kevin Krawietz [9] 6 3 7 Vincitore: Horia TecauKevin Krawietz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Gonzalo Escobar / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Horia Tecau / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Gonzalo Escobar / Ariel Behar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Horia Tecau / Kevin Krawietz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Gonzalo Escobar / Ariel Behar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Horia Tecau / Kevin Krawietz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Gonzalo Escobar / Ariel Behar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Horia Tecau / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Gonzalo Escobar / Ariel Behar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Horia Tecau / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Gonzalo Escobar / Ariel Behar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Horia Tecau / Kevin Krawietz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Gonzalo Escobar / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Horia Tecau / Kevin Krawietz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Gonzalo Escobar / Ariel Behar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Horia Tecau / Kevin Krawietz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Gonzalo Escobar / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Horia Tecau / Kevin Krawietz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Gonzalo Escobar / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Horia Tecau / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Gonzalo Escobar / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Horia Tecau / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Gonzalo Escobar / Ariel Behar 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Horia Tecau / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Gonzalo Escobar / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Horia Tecau / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Gonzalo Escobar / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Horia Tecau / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Gonzalo Escobar / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Horia Tecau / Kevin Krawietz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Andrey Golubev / Alexander Bublik vs Fabien Reboul / Sadio Doumbia



GS Roland Garros Andrey Golubev / Alexander Bublik Andrey Golubev / Alexander Bublik 7 6 Fabien Reboul / Sadio Doumbia Fabien Reboul / Sadio Doumbia 6 1 Vincitore: Andrey GolubevAlexander Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Andrey Golubev / Alexander Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Andrey Golubev / Alexander Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Andrey Golubev / Alexander Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Andrey Golubev / Alexander Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 Andrey Golubev / Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Andrey Golubev / Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Andrey Golubev / Alexander Bublik 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Andrey Golubev / Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Andrey Golubev / Alexander Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Andrey Golubev / Alexander Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof vs Dusan Lajovic / Filip Krajinovic



GS Roland Garros Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof [11] Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof [11] 6 4 6 Dusan Lajovic / Filip Krajinovic Dusan Lajovic / Filip Krajinovic 4 6 2 Vincitore: Jean-julien RojerWesley Koolhof Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Dusan Lajovic / Filip Krajinovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Dusan Lajovic / Filip Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Dusan Lajovic / Filip Krajinovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Dusan Lajovic / Filip Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Dusan Lajovic / Filip Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Dusan Lajovic / Filip Krajinovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Dusan Lajovic / Filip Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Dusan Lajovic / Filip Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Dusan Lajovic / Filip Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Dusan Lajovic / Filip Krajinovic 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Dusan Lajovic / Filip Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Dusan Lajovic / Filip Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Dusan Lajovic / Filip Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Dusan Lajovic / Filip Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Frederik Nielsen / Andres Molteni vs Filip Polasek / Ivan Dodig



GS Roland Garros Frederik Nielsen / Andres Molteni Frederik Nielsen / Andres Molteni 5 7 6 Filip Polasek / Ivan Dodig [5] Filip Polasek / Ivan Dodig [5] 7 6 7 Vincitore: Filip PolasekIvan Dodig Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Frederik Nielsen / Andres Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Filip Polasek / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Frederik Nielsen / Andres Molteni 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Frederik Nielsen / Andres Molteni 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Frederik Nielsen / Andres Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Frederik Nielsen / Andres Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Frederik Nielsen / Andres Molteni 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Frederik Nielsen / Andres Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Frederik Nielsen / Andres Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Frederik Nielsen / Andres Molteni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Filip Polasek / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Frederik Nielsen / Andres Molteni 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Frederik Nielsen / Andres Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Filip Polasek / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Frederik Nielsen / Andres Molteni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Frederik Nielsen / Andres Molteni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Filip Polasek / Ivan Dodig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Frederik Nielsen / Andres Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Frederik Nielsen / Andres Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Filip Polasek / Ivan Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Frederik Nielsen / Andres Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Filip Polasek / Ivan Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Frederik Nielsen / Andres Molteni 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Filip Polasek / Ivan Dodig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Frederik Nielsen / Andres Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Filip Polasek / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 11:00

Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen vs Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo



GS Roland Garros Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen [12] Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen [12] 7 6 6 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 6 7 7 Vincitore: Matwe MiddelkoopMarcelo Arevalo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Edouard Roger-vasselin / Henri Kontinen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Benoit Paire / Romain Arneodo vs Jurgen Melzer / Marc Lopez



GS Roland Garros Benoit Paire / Romain Arneodo Benoit Paire / Romain Arneodo 6 5 6 Jurgen Melzer / Marc Lopez Jurgen Melzer / Marc Lopez 2 7 4 Vincitore: Benoit PaireRomain Arneodo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Benoit Paire / Romain Arneodo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Jurgen Melzer / Marc Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Benoit Paire / Romain Arneodo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Jurgen Melzer / Marc Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Benoit Paire / Romain Arneodo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Jurgen Melzer / Marc Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Benoit Paire / Romain Arneodo 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Jurgen Melzer / Marc Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Benoit Paire / Romain Arneodo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Jurgen Melzer / Marc Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Benoit Paire / Romain Arneodo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Jurgen Melzer / Marc Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Benoit Paire / Romain Arneodo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Jurgen Melzer / Marc Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Benoit Paire / Romain Arneodo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Jurgen Melzer / Marc Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Benoit Paire / Romain Arneodo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jurgen Melzer / Marc Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Benoit Paire / Romain Arneodo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jurgen Melzer / Marc Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Benoit Paire / Romain Arneodo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jurgen Melzer / Marc Lopez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Benoit Paire / Romain Arneodo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Jurgen Melzer / Marc Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Benoit Paire / Romain Arneodo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jurgen Melzer / Marc Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Benoit Paire / Romain Arneodo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Jurgen Melzer / Marc Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Benoit Paire / Romain Arneodo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Jurgen Melzer / Marc Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Maximo Gonzalez / Simone Bolelli vs Mackenzie Mcdonald / Taylor Fritz



GS Roland Garros Maximo Gonzalez / Simone Bolelli Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 6 6 Mackenzie Mcdonald / Taylor Fritz Mackenzie Mcdonald / Taylor Fritz 4 3 Vincitore: Maximo GonzalezSimone Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Mackenzie Mcdonald / Taylor Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Mackenzie Mcdonald / Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Mackenzie Mcdonald / Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Mackenzie Mcdonald / Taylor Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Mackenzie Mcdonald / Taylor Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Mackenzie Mcdonald / Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Mackenzie Mcdonald / Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Mackenzie Mcdonald / Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Mackenzie Mcdonald / Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Maximo Gonzalez / Simone Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Mackenzie Mcdonald / Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Szymon Walkow / Hubert Hurkacz vs Horacio Zeballos / Marcel Granollers



GS Roland Garros Szymon Walkow / Hubert Hurkacz Szymon Walkow / Hubert Hurkacz 1 1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers [4] Horacio Zeballos / Marcel Granollers [4] 6 6 Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Szymon Walkow / Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Szymon Walkow / Hubert Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Szymon Walkow / Hubert Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Szymon Walkow / Hubert Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Szymon Walkow / Hubert Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Szymon Walkow / Hubert Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Szymon Walkow / Hubert Hurkacz 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 11:00

Yulia Putintseva vs Ons Jabeur



GS Roland Garros Yulia Putintseva Yulia Putintseva 5 2 Ons Jabeur [25] Ons Jabeur [25] 7 6 Vincitore: Ons Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jenson Brooksby vs Aslan Karatsev



GS Roland Garros Jenson Brooksby Jenson Brooksby 3 4 4 Aslan Karatsev [24] Aslan Karatsev [24] 6 6 6 Vincitore: Aslan Karatsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Aslan Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Jenson Brooksby 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Aslan Karatsev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Jenson Brooksby 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Aslan Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Jenson Brooksby 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Aslan Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jenson Brooksby 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Aslan Karatsev 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Jenson Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Aslan Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Jenson Brooksby 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Aslan Karatsev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Jenson Brooksby 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Aslan Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Jenson Brooksby 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Aslan Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Jenson Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Aslan Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jenson Brooksby 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Aslan Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Jenson Brooksby 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Aslan Karatsev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Jenson Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Aslan Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Jenson Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Aslan Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jenson Brooksby 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Aslan Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Qiang Wang vs Su-Wei Hsieh



GS Roland Garros Qiang Wang Qiang Wang 2 6 7 Su-Wei Hsieh Su-Wei Hsieh 6 4 5 Vincitore: Qiang Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Qiang Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Qiang Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Qiang Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Qiang Wang 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Qiang Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Qiang Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Qiang Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Qiang Wang 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Qiang Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Qiang Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Qiang Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Qiang Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Qiang Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Qiang Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Qiang Wang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Bruno Soares / Jamie Murray vs Dominic Inglot / Luke Bambridge



GS Roland Garros Bruno Soares / Jamie Murray [7] Bruno Soares / Jamie Murray [7] 7 6 6 Dominic Inglot / Luke Bambridge Dominic Inglot / Luke Bambridge 6 7 3 Vincitore: Bruno SoaresJamie Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Dominic Inglot / Luke Bambridge 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Dominic Inglot / Luke Bambridge 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Dominic Inglot / Luke Bambridge 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Dominic Inglot / Luke Bambridge 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Bruno Soares / Jamie Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Dominic Inglot / Luke Bambridge 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Dominic Inglot / Luke Bambridge 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Dominic Inglot / Luke Bambridge 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Dominic Inglot / Luke Bambridge 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Bruno Soares / Jamie Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Dominic Inglot / Luke Bambridge 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Dominic Inglot / Luke Bambridge 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Dominic Inglot / Luke Bambridge 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Dominic Inglot / Luke Bambridge 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Dominic Inglot / Luke Bambridge 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Dominic Inglot / Luke Bambridge 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Dominic Inglot / Luke Bambridge 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Bruno Soares / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Dominic Inglot / Luke Bambridge 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Bruno Soares / Jamie Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 11:00

Ann Li vs Margarita Gasparyan



GS Roland Garros Ann Li Ann Li 6 6 Margarita Gasparyan Margarita Gasparyan 0 1 Vincitore: Ann Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Ann Li 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Margarita Gasparyan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Ann Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Margarita Gasparyan 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Ann Li 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Margarita Gasparyan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Margarita Gasparyan 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Margarita Gasparyan 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Margarita Gasparyan 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Barbora Krejcikova vs Kristyna Pliskova



GS Roland Garros Barbora Krejcikova Barbora Krejcikova 5 6 6 Kristyna Pliskova Kristyna Pliskova 7 4 2 Vincitore: Barbora Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Kristyna Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Kristyna Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Kristyna Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kristyna Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Kristyna Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Kristyna Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Kristyna Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Kristyna Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Kristyna Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Kristyna Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Kristyna Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Kristyna Pliskova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Kristyna Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Kristyna Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Kristyna Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Philipp Kohlschreiber vs Fernando Verdasco



GS Roland Garros Philipp Kohlschreiber Philipp Kohlschreiber 7 6 2 6 Fernando Verdasco Fernando Verdasco 6 2 6 4 Vincitore: Philipp Kohlschreiber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Philipp Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Fernando Verdasco 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Philipp Kohlschreiber 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 Fernando Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Philipp Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Fernando Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Philipp Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Fernando Verdasco 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Philipp Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Fernando Verdasco 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Philipp Kohlschreiber 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Fernando Verdasco 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Philipp Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Fernando Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Philipp Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Fernando Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Philipp Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Fernando Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Philipp Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Fernando Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Philipp Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Fernando Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Philipp Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Fernando Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Philipp Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Fernando Verdasco 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Fernando Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Philipp Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Fernando Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Philipp Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Fernando Verdasco 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Philipp Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Fernando Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Philipp Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Fernando Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Philipp Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Fernando Verdasco 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Philipp Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Frances Tiafoe / Nicholas Monroe vs Marcelo Melo / Lukasz Kubot



GS Roland Garros Frances Tiafoe / Nicholas Monroe Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 6 6 Marcelo Melo / Lukasz Kubot [8] Marcelo Melo / Lukasz Kubot [8] 3 4 Vincitore: Frances TiafoeNicholas Monroe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Marcelo Melo / Lukasz Kubot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Frances Tiafoe / Nicholas Monroe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 11:00

Jasmine Paolini vs Stefanie Voegele



GS Roland Garros Jasmine Paolini Jasmine Paolini 7 6 Stefanie Voegele Stefanie Voegele 5 1 Vincitore: Jasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Stefanie Voegele 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Stefanie Voegele 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Stefanie Voegele 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Stefanie Voegele 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Stefanie Voegele 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Stefanie Voegele 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Stefanie Voegele 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Stefanie Voegele 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Stefanie Voegele 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Franko Skugor / Rohan Bopanna vs Andre Begemann / Nikoloz Basilashvili



GS Roland Garros Franko Skugor / Rohan Bopanna Franko Skugor / Rohan Bopanna 6 6 Andre Begemann / Nikoloz Basilashvili Andre Begemann / Nikoloz Basilashvili 4 2 Vincitore: Franko SkugorRohan Bopanna Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Franko Skugor / Rohan Bopanna 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Andre Begemann / Nikoloz Basilashvili 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Franko Skugor / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Andre Begemann / Nikoloz Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Franko Skugor / Rohan Bopanna 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Andre Begemann / Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Franko Skugor / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Andre Begemann / Nikoloz Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Franko Skugor / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Andre Begemann / Nikoloz Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Franko Skugor / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Andre Begemann / Nikoloz Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Franko Skugor / Rohan Bopanna 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Andre Begemann / Nikoloz Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Franko Skugor / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Andre Begemann / Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Franko Skugor / Rohan Bopanna 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Andre Begemann / Nikoloz Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Fabrice Martin / Jeremy Chardy vs Tommy Paul / Lorenzo Musetti



GS Roland Garros Fabrice Martin / Jeremy Chardy [13] Fabrice Martin / Jeremy Chardy [13] 6 6 6 Tommy Paul / Lorenzo Musetti Tommy Paul / Lorenzo Musetti 7 1 1 Vincitore: Fabrice MartinJeremy Chardy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Fabrice Martin / Jeremy Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Tommy Paul / Lorenzo Musetti 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Fabrice Martin / Jeremy Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Tommy Paul / Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Fabrice Martin / Jeremy Chardy 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Tommy Paul / Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Fabrice Martin / Jeremy Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Tommy Paul / Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Fabrice Martin / Jeremy Chardy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Tommy Paul / Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Fabrice Martin / Jeremy Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Tommy Paul / Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Fabrice Martin / Jeremy Chardy 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Tommy Paul / Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Tommy Paul / Lorenzo Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Fabrice Martin / Jeremy Chardy 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Tommy Paul / Lorenzo Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Fabrice Martin / Jeremy Chardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Tommy Paul / Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Fabrice Martin / Jeremy Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Tommy Paul / Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Fabrice Martin / Jeremy Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Tommy Paul / Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Fabrice Martin / Jeremy Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Tommy Paul / Lorenzo Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Fabrice Martin / Jeremy Chardy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Neal Skupski / Ken Skupski vs Robert Farah / Juan Sebastian Cabal



GS Roland Garros Neal Skupski / Ken Skupski Neal Skupski / Ken Skupski 4 4 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal [2] Robert Farah / Juan Sebastian Cabal [2] 6 6 Vincitore: Robert FarahJuan Sebastian Cabal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Neal Skupski / Ken Skupski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Neal Skupski / Ken Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Neal Skupski / Ken Skupski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Neal Skupski / Ken Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Neal Skupski / Ken Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Neal Skupski / Ken Skupski 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Neal Skupski / Ken Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Neal Skupski / Ken Skupski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Neal Skupski / Ken Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Robert Farah / Juan Sebastian Cabal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Neal Skupski / Ken Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 11:00

Mikael Ymer vs Roberto Carballes baena



GS Roland Garros Mikael Ymer Mikael Ymer 6 0 4 6 6 Roberto Carballes baena Roberto Carballes baena 4 6 6 2 2 Vincitore: Mikael Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Mikael Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Mikael Ymer 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Mikael Ymer 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Mikael Ymer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Mikael Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Mikael Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Mikael Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Mikael Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Mikael Ymer 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Mikael Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Mikael Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 Mikael Ymer 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Mikael Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Mikael Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Mikael Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Mikael Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Mikael Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Mikael Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Mikael Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Mikael Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Mikael Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Anett Kontaveit vs Viktorija Golubic



GS Roland Garros Anett Kontaveit [30] Anett Kontaveit [30] 6 7 6 Viktorija Golubic Viktorija Golubic 7 6 0 Vincitore: Anett Kontaveit Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Anett Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Anett Kontaveit 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Anett Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Anett Kontaveit 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Anett Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Anett Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Anett Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Anett Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Anett Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Anett Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Anett Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Kevin Anderson vs Soonwoo Kwon



GS Roland Garros Kevin Anderson Kevin Anderson 5 4 6 6 Soonwoo Kwon Soonwoo Kwon 7 6 2 7 Vincitore: Soonwoo Kwon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Soonwoo Kwon 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Kevin Anderson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Soonwoo Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Kevin Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Soonwoo Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Kevin Anderson 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Soonwoo Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Kevin Anderson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Soonwoo Kwon 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Kevin Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Kevin Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Soonwoo Kwon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Soonwoo Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Kevin Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Soonwoo Kwon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Soonwoo Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Kevin Anderson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Kevin Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Soonwoo Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Kevin Anderson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Soonwoo Kwon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Kevin Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Kevin Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Soonwoo Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Soonwoo Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Kevin Anderson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 11:00

Irina Bara vs Astra Sharma



GS Roland Garros Irina Bara Irina Bara 6 2 Astra Sharma Astra Sharma 7 6 Vincitore: Astra Sharma Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Irina Bara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Astra Sharma 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Irina Bara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Astra Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Irina Bara 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Astra Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Irina Bara 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Astra Sharma 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Astra Sharma 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 Irina Bara 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Astra Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Irina Bara 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Astra Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Irina Bara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Astra Sharma 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Irina Bara 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Astra Sharma 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Irina Bara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Astra Sharma 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Irina Bara 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Salvatore Caruso vs James Duckworth



GS Roland Garros Salvatore Caruso Salvatore Caruso 4 6 6 2 James Duckworth James Duckworth 6 3 7 6 Vincitore: James Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 Salvatore Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 James Duckworth 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Salvatore Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 James Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Salvatore Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 James Duckworth 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 James Duckworth 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 James Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 James Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 James Duckworth 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 James Duckworth 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 James Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Salvatore Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 James Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Salvatore Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 James Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 James Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 James Duckworth 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Salvatore Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 James Duckworth 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 James Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 James Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 James Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 James Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 James Duckworth 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 James Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Federico Coria vs Feliciano Lopez



GS Roland Garros Federico Coria Federico Coria 6 7 6 Feliciano Lopez Feliciano Lopez 3 6 2 Vincitore: Federico Coria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Federico Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Feliciano Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Federico Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Feliciano Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Federico Coria 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Feliciano Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Federico Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Feliciano Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Feliciano Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Federico Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Feliciano Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Federico Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Feliciano Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Federico Coria 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Feliciano Lopez 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Federico Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Feliciano Lopez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Federico Coria 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Feliciano Lopez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Federico Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Feliciano Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Federico Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Feliciano Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Federico Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Feliciano Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Federico Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Feliciano Lopez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Federico Coria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Feliciano Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 11:00

Yasutaka Uchiyama vs Marco Cecchinato



GS Roland Garros Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 6 1 2 4 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 3 6 6 6 Vincitore: Marco Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Yasutaka Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Yasutaka Uchiyama 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Yasutaka Uchiyama 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Yasutaka Uchiyama 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Marco Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Yasutaka Uchiyama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Yasutaka Uchiyama 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Yasutaka Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Yasutaka Uchiyama 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Yasutaka Uchiyama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Yasutaka Uchiyama 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Yasutaka Uchiyama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Yasutaka Uchiyama 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Yasutaka Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Yasutaka Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Yasutaka Uchiyama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Marco Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Yasutaka Uchiyama 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Yasutaka Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Andreas Seppi vs Felix Auger-aliassime



GS Roland Garros Andreas Seppi Andreas Seppi 6 7 4 6 Felix Auger-aliassime [20] Felix Auger-aliassime [20] 3 6 6 4 Vincitore: Andreas Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Andreas Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Andreas Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Andreas Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Andreas Seppi 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Andreas Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Andreas Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Andreas Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Andreas Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Andreas Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Felix Auger-aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Andreas Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Andreas Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Andreas Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Andreas Seppi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Andreas Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Varvara Lepchenko vs Shuai Zhang