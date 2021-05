Roland Garros: Bellissima vittoria di Lorenzo Musetti. Martina Trevisan ritorna alla vittoria proprio a Parigi.

Lorenzo Musetti approda al secondo turno del Roland Garros.

Nel suo primo Roland Garros il Next Gen di Carrara, n.76 del ranking, ha sconfitto il belga David Goffin, n.13 ATP e 13esima testa di serie con il punteggio di 60 75 76 (3).

Al secondo turno sfiderà Tsonga o Nishioka.

Da segnalare che Lorenzo dopo aver vinto il primo set per 6 a 0, nel secondo set ha piazzato il break decisivo sul 5 pari dopo aver annullato, ed era al servizio, una palla set sul 4 a 5.

Nella terza frazione Musetti avanti per 5 a 3 subiva il controbreak nel decimo gioco.

Sul 5 pari nuovo break dell’azzurro che però nel game successivo perdeva malamente a 0 la battuta.

Nel tiebreak però l’italiano si portava in un attimo sul 5 a 2 prima di chiudere la partita per 7 punti a 3.

GS Roland Garros Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 7 7 David Goffin [13] David Goffin [13] 0 5 6 Vincitore: Lorenzo Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 David Goffin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 David Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 David Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 David Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 David Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 David Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 David Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 David Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 David Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 David Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 David Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Ritrova il sorriso a Parigi Martina Trevisan che ha superato il primo turno al Roland Garros.

La 29enne mancina di Firenze, lo scorso anno capace di arrivare fino ai quarti partendo dalle qualificazioni, ha battuto al primo turno per 75 46 64, dopo una battaglia di quasi tre ore, la belga Alison Van Uytvanck, n.67 WTA.

Al secondo turno Martina Trevisan sfiderà la rumena Sorana Cirstea, n.54 del ranking.

Nel terzo e decisivo set Martina ha piazzato il break al quarto gioco ma lo ha restituito subito facendosi poi riagganciare sul 3 pari. Nel settimo game l’azzurra ha ceduto la battuta a zero ma Van Uytvanck le ha restituito immediatamente il favore nel gioco successivo. Nel decimo gioco Martina si è procurata tre match-point di fila ma le è bastato il primo: e dopo sono arrivate finalmente lacrime di gioia.