Naomi Osaka si ritira dal Roland Garros: “ci vedremo quando ci vedremo”

E’ una notizia sorprendente. Naomi Osaka ha annunciato poco fa il suo ritiro dal Roland Garros a causa della polemica di non voler parlare con la stampa.

La giapponese ha comunicato la sua decisione sui social media e ha spiegato il perché: Adesso credo che la cosa migliore per il torneo, per gli altri giocatori e per la mia salute sia che io mi ritiri dal torneo, così che tutti possano tornare a concentrarsi sul tennis che si sta giocando a Parigi. Non ho mai voluto essere una distrazione. Ammetto che il mio tempismo non è stato ideale e che il mio messaggio poteva essere più chiaro. Soprattutto, non avrei mai voluto banalizzare il tema della salute mentale o usare questa espressione alla leggera. La verità è che ho sofferto di lunghi episodi depressivi dallo US Open 2018 e non è stato facile conviverci.

Qui a Parigi mi sono sentita molto vulnerabile e ansiosa quindi ho pensato che fosse meglio preservarmi e saltare le conferenze stampa. L’ho annunciato in via preventiva perché mi sembra che le regole siano abbastanza obsolete e ho voluto sottolinearlo. Ho scritto in privato al torneo per scusarmi e per spiegare che sarei stata più che felice di parlare con loro dopo il torneo, poiché gli Slam sono intensi.

Rimarrò per un po’ di tempo lontana dal campo, ma quando arriverà il momento voglio davvero lavorare con il Tour per discutere dei modi in cui possiamo rendere le cose migliori per i giocatori, per i giornalisti e per i tifosi. Ad ogni modo, spero che voi tutti stiate bene e al sicuro, vi voglio bene e ci vedremo quando ci vedremo” – queste le parole della numero due del mondo, che ora si prenderà un po’ di tempo fuori dal campo, senza dichiarare quando tornerà di nuovo alle competizioni.