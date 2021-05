Roland Garros: Esordio positivo di Roger Federer

Roger Federer inizia con una vittoria il suo cammino al Roland Garros.

Lo svizzero ha debuttato come meglio non avrebbe potuto al Roland Garros, battendo con il punteggio di 6-2 6-4 6-3 l’uzbeko Denis Istomin (204). Roger dopo gli assaggi di Doha e Ginevra è parso decisamente più lucido e in palla.

Roger è partito bene, infilando un break in apertura, Federer ha giocato un buon tennis ed ha chiuso il primo set in soli 22′, continuando a macinare gioco anche nella seconda frazione, dove fondamentalmente gli è bastato rubare il servizio a Istomin nel terzo game. La partita è poi proseguita sugli stessi binari nel terzo set, forse quello più equilibrato, ma nel quale Roger ha fatto la differenza dalla metà in poi.

Federer attende ora il vincente della sfida tra il croato Marin Cilic (47) e il francese Arthur Rinderknech (118).