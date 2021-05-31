Challenger Little Rock: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Little Rock (USA) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Stadium Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [1] Stefan Kozlov vs Strong Kirchheimer
CH CH Little Rock
Kozlov S.
6
6
Kirchheimer S.
3
2
Vincitore: Kozlov S.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kirchheimer S.
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Kozlov S.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Kozlov S.
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Kirchheimer S.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Kirchheimer S.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kirchheimer S.
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Kirchheimer S.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Kozlov S.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Kozlov S.
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
2. [WC] Zane Khan vs [5] Mitchell Krueger (non prima ore: 18:30)
CH CH Little Rock
Khan Z.
0
2
Krueger M.•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Khan Z.
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Krueger M.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Krueger M.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
3. Nicolas Jarry vs Hiroki Moriya
Il match deve ancora iniziare
4. Goncalo Oliveira vs [WC] Ryan Harrison (non prima ore: 23:00)
Il match deve ancora iniziare
5. [1] Jason Jung vs Christian Harrison (non prima ore: 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [Alt] Gage Brymer vs [5] Dayne Kelly
CH CH Little Rock
Brymer G.
2
1
Kelly D.
6
6
Vincitore: Kelly D.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kelly D.
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Brymer G.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
Brymer G.
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Brymer G.
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Kelly D.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Brymer G.
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Kelly D.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Kelly D.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
2. [3] Michael Redlicki vs [WC] Zachary Svajda
CH CH Little Rock
Redlicki Mi.•
0
2
1
Svajda Z.
15
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Redlicki Mi.
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
15-0
40-40
0-0 → 1-0
3. [7] Roberto Cid Subervi vs Sasikumar Mukund (non prima ore: 20:00)
Il match deve ancora iniziare
4. Darian King vs Thiago Agustin Tirante
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Alexis Galarneau vs [7] Sebastian Fanselow
CH CH Little Rock
Galarneau A.
15
3
6
4
Fanselow S.•
0
6
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Galarneau A.
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Fanselow S.
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Galarneau A.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Galarneau A.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Galarneau A.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Galarneau A.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Fanselow S.
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Fanselow S.
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Fanselow S.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Galarneau A.
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Galarneau A.
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Galarneau A.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
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