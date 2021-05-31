Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Little Rock: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

31/05/2021 16:50 Nessun commento
Nicolas Jarry nella foto
Nicolas Jarry nella foto

USA CHALLENGER Little Rock (USA) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Stadium Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [1] Stefan Kozlov USA vs Strong Kirchheimer USA

CH CH Little Rock
Kozlov S.
6
6
Kirchheimer S.
3
2
Vincitore: Kozlov S.
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2. [WC] Zane Khan USA vs [5] Mitchell Krueger USA (non prima ore: 18:30)

CH CH Little Rock
Khan Z.
0
2
Krueger M.
15
3
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3. Nicolas Jarry CHI vs Hiroki Moriya JPN

Il match deve ancora iniziare

4. Goncalo Oliveira POR vs [WC] Ryan Harrison USA (non prima ore: 23:00)

Il match deve ancora iniziare

5. [1] Jason Jung TPE vs Christian Harrison USA (non prima ore: 01:00)

Il match deve ancora iniziare


Court 13 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [Alt] Gage Brymer USA vs [5] Dayne Kelly AUS

CH CH Little Rock
Brymer G.
2
1
Kelly D.
6
6
Vincitore: Kelly D.
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2. [3] Michael Redlicki USA vs [WC] Zachary Svajda USA

CH CH Little Rock
Redlicki Mi.
0
2
1
Svajda Z.
15
6
1
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3. [7] Roberto Cid Subervi DOM vs Sasikumar Mukund IND (non prima ore: 20:00)

Il match deve ancora iniziare

4. Darian King BAR vs Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare


Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Alexis Galarneau CAN vs [7] Sebastian Fanselow GER

CH CH Little Rock
Galarneau A.
15
3
6
4
Fanselow S.
0
6
3
3
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