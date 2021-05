Ad agosto torna il G2 di Salsomaggiore. Aliani: “Da qui sono usciti molti campioni, è torneo per intenditori”

Dopo essere rimasti campioni in carica per oltre due anni a causa della pandemia, il perugino Francesco Passaro e la russa Alina Charaeva dovranno presto lasciare spazio ad altri due giocatori nell’albo d’oro del torneo Internazionale Juniores di Salsomaggiore Terme. La trentottesima edizione del torneo Bayer, inizialmente programmata nel mese di aprile, si disputerà dal 21 al 29 agosto sui campi in terra battuta outdoor del “Tennis Club Salsomaggiore“: nonostante le difficoltà del momento, lo staff è riuscito ad organizzare la manifestazione anche grazie all’aiuto di numerosi sponsor.

Tino Aliani, che assieme a Luigi Cenci si occupa dell’organizzazione del torneo di Salsomaggiore fin dalla prima edizione, ha rilasciato una lunga intervista al portale AffariItaliani.it: “Dal nostro evento sono usciti molti campioni, basti pensare che in 36 sono riusciti ad entrare nella Top-10 mondiale mentre in quattro, compresi Murray e Azarenka, sono diventati numeri uno. Il nostro torneo è una delle manifestazioni tennistiche più belle che si possano fare, perché vi partecipano centinaia di ragazzi e ragazze ancora sconosciuti ma con un enorme potenziale. E’ un torneo da intenditori, solo i sensibili al tennis capiscono quali sono i giovani con la stoffa dei campioni: da noi sono passati Pennetta, Schiavone, Fognini, Sinner, Berrettini e Musetti“.

“A Salsomaggiore i giovani possono vivere la città, un po’ come accadute nel circuito di Montecarlo per la Formula Uno. La Bayer è un’azienda che ci sostiene da anni e non si può fare altro che ringraziarla perché crede nello sport pulito, onesto e tecnicamente di valore: la nostra è una manifestazione cittadina, non un torneo da club. Da anni sosteniamo anche l’attività di Telethon e il suo lavoro di sostegno alla ricerca medica“, ha proseguito Aliani.

Fabio Minoli, Direttore Relazioni del Gruppo Bayer Italia, ha aggiunto: “Sosteniamo da tempo e con convinzione questo torneo che da quattro anni porta anche il nostro nome. Lo abbiamo visto crescere nel tempo fino a diventare uno dei più importanti a livello europeo: quest’anno siamo ancora più vicini agli organizzatori e agli atleti dopo l’annullamento dell’edizione del 2020 a causa del Covid-19. Il torneo rappresenta la speranza di una ripresa definitiva per il nostro paese e per lo sport“.