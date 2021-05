Challenger Biella 7: Il Tabellone di Qualificazione. Sei azzurri al via

Challenger Biella – Tabellone Quali

(1) Kuhn, Nicola vs (WC) Berrettini, Jacopo

Escoffier, Antoine vs (5) Baldi, Filippo

(2) Grenier, Hugo vs (WC) Giacalone, Omar

(Alt) Dubrivnyy, Artem vs (7) Blancaneaux, Geoffrey

(3) Karlovskiy, Evgeny vs (Alt) Vanni, Luca

(Alt) Slobodchikov, Ronald vs (6) Ugo Carabelli, Camilo

(4) Vatutin, Alexey vs (WC) Bortolotti, Marco

Dougaz, Aziz vs (8) Brancaccio, Raul

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Nicola Kuhn vs [WC] Jacopo Berrettini

2. Antoine Escoffier vs [5] Filippo Baldi

3. [3] Evgeny Karlovskiy vs [Alt] Luca Vanni (non prima ore: 14:00)

Campo 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Hugo Grenier vs [WC] Omar Giacalone

2. [4] Alexey Vatutin vs [WC] Marco Bortolotti

3. [Alt] Ronald Slobodchikov vs [6] Camilo Ugo Carabelli (non prima ore: 14:00)

Campo 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aziz Dougaz vs [8] Raul Brancaccio

2. [Alt] Artem Dubrivnyy vs [7] Geoffrey Blancaneaux