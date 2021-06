ITF Gaiba: l’entry list aggiornata del 1° torneo italiano su erba. Basso entra nel main draw

Cresce l’attesa per il primo appuntamento con gli Internazionali d’Italia su erba in programma a Gaiba (Rovigo) dal prossimo 7 giugno: in Veneto si disputerà una prova del circuito Future, da $15.000 di montepremi, che sancirà la “prima volta” di una manifestazione sui prati nella storia del tennis italiano. Rispetto alla prima entry list diramata dall’International Tennis Federation, sono arrivati diversi forfait (tra i più importanti segnaliamo i ritiri del sudcoreano Duckhee Lee, dell’azzurro Flavio Cobolli e dell’austriaco Alexander Erler) ma non mancherà lo spettacolo al Tennis Club Gaiba.

In attesa di conoscere i nominativi dei giocatori a cui saranno assegnate le wild card, per quanto concerne i tennisti italiani al via nel tabellone principale ci saranno Alessandro Bega, Luca Vanni, Giovanni Fonio, Davide Galoppini, Andrea Basso e il giovane Luciano Darderi. Pattuglia azzurra ancora più folta nelle qualificazioni con Luca Potenza, in evidenza quest’anno nel circuito Future, e Pietro Rondoni a guidare la truppa.

GLI ITALIANI AL VIA

MAIN DRAW – Alessandro Bega, Luca Vanni, Giovanni Fonio, Davide Galoppini, Luciano Darderi, Andrea Basso

QUALIFICAZIONI – Luca Potenza, Pietro Rondoni, Luca Giacomini, Francesco Vilardo, Giorgio Ricca, Lorenzo Bocchi, Andrea Guerrieri, Gianluca Di Nicola, Federico Iannaccone, Mattia Bellucci, Andrea Picchione, Mattia Frinzi, Federico Bertuccioli

ALTERNATES QUALIFICAZIONI – Alessandro Pecci (1), Davide Albertoni (2), Luigi Castelletti (3), Riccardo Di Nocera (4), Andrea Borroni (5), Leonardo Taddia (6), Biagio Gramaticopolo (7), Leonardo Catani (8), Alessandro Ragazzi (9), Alessandro Dragoni (10)