Open Match Ball Firenze 43° Campionato Toscano Assoluto: Ecco i semifinalisti

Penultimo atto al Match Ball Firenze per le semifinali dell’Open valido come 43° Campionato Toscano Assoluto. Nella parte alta del tabellone Alessandro Ragazzi 2.2 (Plebiscito Padova) conquista la semifinale superando uno stanco Alessandro Pecci 2.3 (Coop Pesaro) e il finale è 62 61. Dall’altra parte della rete troverà Lorenzo Bocchi 2.1 (Ct Albinea) che ha eliminato il 2.1 Luca Tomasetto (Casale) per 64 e ritiro. Nella parte bassa Federico Maccari (2.1) e secondo favorito affronta nei quarti Samuel Vincent Ruggeri (2.2) mentre il toscano Gianluca Acquaroli se la vedrà con l’abruzzese Andrea Picchione (Ct L’Aquila).

Al femminile la sfida di semifinale della parte alta sarà tra la numero uno Costanza Traversi (Park Genova) che in un match molto combattuto ha superato Giorgia Pinto 2.4 Polisportiva Anzio 36 63 64 e affronterà in semifinale Flaminia Scarà (Ct Ulivi) che si allena in una Univeristà americana e vera sorpresa di questo open che ha sconfitto 62 62 Gloria Ceschi (2.3 Plebiscito Padova). Nella parte bassa Giulia Carbonaro (2.4 Tc Nomentano) ha sconfitto Alessandra Anghel (2.4 Ct Pontedera) per 61 64. Ora avrà di fronte la vincente della sfida Jessica Bertoldo (2.5 Tc Sinalunga) e Gaia Squarcialupi (2.3 Ct Giotto Arezzo). Nel doppio maschile finale (in programma sabato 29 maggio) tutta pratese con la coppia Jacopo Stefanini e Gabriele Bonechi che ha sconfitto Paolini-Ribecai 63 62 che affronterà Guglielmo Stefanacci e Mattia Materi. vincitori su Baldone-Malfetti 36 63 10-5

Il direttore del torneo è il maestro Fabio Bianchini, giudice arbitro titolare è Fabio Giaretta assistito da Enrico Di Vita, Roberto Falteri, Renzo Roselli, Paolo Lapini, Daniele Turco, Riccardo Salmeri e Niccolò Stinghi.

Match Ball Firenze quarti di finale:

Tabellone Maschile Quarti:

Ragazzi b Pecci 62 61

Bocchi (5) b Tomasetto (4) -64 rit

Acquaroli – Picchione

Vincent Ruggeri – Maccari (2)

Tabellone Femminile Quarti:

Traversi (1) – Pinto 36 63 64

Scarà b Ceschi 62 62

Carbonaro – Anghel 61 64

Bartoldo – Squarcialupi