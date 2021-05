Open Match Ball Firenze ai quarti di finale

Quarti di finale al torneo Open con montepremi di 8.000 euro valido come 43° edizione dei Campionati Toscani Assoluti al Match Ball Firenze.

Nella parte alta maschile Galovic lascia spazio a Pecci e Ragazzi che eliminano Furlanetto e Bracciali. Giorgini esce con Picchione ma riceve gli applausi degli spettatori. Al femminile raggiungono i quarti Ceschi e Bertoldo.

Ultimi tre giorni di grande tennis al Match Ball Firenze Country Club (la finale è prevista domenica 30 maggio) prima di conoscere i nomi dei vincitori del torneo Open che ha un montepremi di 8.000 euro ed è valido come 43° Campionato Toscano Assoluto. L’uscita di scena del favorito Galovic, impegnato in un torneo internazionale, ha lasciato spazio al romagnolo Alessandro Pecci (2.3, Coop Pesaro). che ha superato Marco Furlanetto (2.3, Tc Italia Forte dei Marmi) in un Match concluso dopo oltre due ore per 57 61 64. Ora l’atleta di Riccione per conquistare la semifinale sfiderà Alessandro Ragazzi (2.2 Plebiscito Padova) che ha superato 75 62 l’aretino Daniele Bracciali ex numero 49 al mondo (Tc Sinalunga) in un match molto bello e di qualità. Luca Tommasetto (5) ha la meglio sul lucchese Ribecai per 62 64. Nella parte bassa dove il numero 2 è Federico Maccari non riesce ad entrare tra i primi otto Daniele Giorgini viene eliminato dall’abruzzese (Ct L’Aquila) Andrea Picchione 2.2 che chiudeil atch 75 61. Nel torneo femminile tra le favorite esce la numero 5, la ravennate under 18 Emma Valletta (2.2, Tc Rungg) che viene sconfitta da Gloria Ceschi (2.3, Plebiscito Padova) per 63 61. Va a Jessica Bertoldo (2.5 Tc Sinalunga) la sfida con l’abruzzese Andrea Maria Artimedi (2.3, Ct Mosciano) per 63 61 grazie a un gioco senza errori. La favorita Costanza Traversi (Park Genova), la giocatrice di casa Diletta Cherubini (2.2, testa di serie numero 3) e la numero 4 Martina Spigarelli (2.2 Tc Rungg) cercano la qualificazione ai quarti di finale nei match serali. “Siamo nel momento decisivo e il torneo ancora una volta si conferma davvero di altissimo livello – spiega il vice presidente del Match Ball Firenze, Leonardo Casamonti – peccato l’assenza di Galovic ma ho visto sfide combattute e tra quelli che mi hanno impressionato c’è questo giovane romagnolo Pecci e come non applaudire Giorgini. Al femminile il nostro tifo va a Diletta Cherubini ma ha mostrato un bel tennis anche la tiscana Bertoldo” Il direttore del torneo è il maestro Fabio Bianchini, giudice arbitro titolare è Fabio Giaretta assistito da Enrico Di Vita, Roberto Falteri, Renzo Roselli, Paolo Lapini, Daniele Turco, Riccardo Salmeri e Niccolò Stinghi.