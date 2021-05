ATP Parma: E’ semifinale per Marco Cecchinato

Marco Cecchinato conquista le semifinali nel torneo ATP 250 di Parma.

Il 28enne palermitano, n.104 del ranking, in tabellone con una wild card, ha sconfitto nei quarti di finale lo slovacco Norbert Gombos, n.87 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser con il risultato di 63 62 in 1 ora e 03 minuti di partita.

Domani in semifinale Marco Cecchinato affronterà Jaume Munar classe 1997 e n.80 ATP.

Primo set: Cecchinato dopo aver annullato una palla break nel terzo gioco piazzava il break sul 2 a 1, quando dal 40-15, toglieva ai vantaggi la battuta all’avversario.

L’azzurro poi concedeva soltanto due punti nei restanti tre turni di battuta conquistando la frazione per 6 a 3.

Secondo set: Dominava Marco che dallo 0 a 1 metteva a segno un parziale di sei game consecutivi vincendo la partita per 6 a 1.

ATP ATP Parma Cecchinato M. Cecchinato M. 6 6 Gombos N. Gombos N. 3 1 Vincitore: Cecchinato M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Gombos N. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Cecchinato M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Gombos N. 0-15 0-30 0-40 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Gombos N. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Gombos N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Cecchinato M. 0-15 15-15 40-15 5-3 → 6-3 Gombos N. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Gombos N. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Gombos N. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Cecchinato M. 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Gombos N. 30-15 1-0 → 1-1 Cecchinato M. 30-30 0-0 → 1-0

7 Aces 20 Double Faults 276% (35/46) 1st Serve 41% (19/46)80% (28/35) 1st Serve Points Won 68% (13/19)55% (6/11) 2nd Serve Points Won 44% (12/27)100% (1/1) Break Points Saved 43% (3/7)8 Service Games Played 832% (6/19) 1st Serve Return Points Won 20% (7/35)56% (15/27) 2nd Serve Return Points Won 45% (5/11)57% (4/7) Break Points Converted 0% (0/1)8 Return Games Played 874% (34/46) Service Points Won 54% (25/46)46% (21/46) Return Points Won 26% (12/46)60% (55/92) Total Points Won 40% (37/92)