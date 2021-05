Da Parma: Lorenzo Sonego eliminato per mano di Sebastian Korda “Ho giocato una partita splendida.” (con il programma di domani)

Esce di scena al secondo turno la prima testa di serie dell’Emilia-Romagna Open Mutti Cup, ATP 250 di Parma targato MEF Tennis Events. Lorenzo Sonego è stato eliminato dallo statunitense Sebastian Korda con lo score di 6-1 7-5 in un’ora e 29 minuti di gioco. Al termine del match le brevi riflessioni dell’atleta a stelle e strisce: “Ho giocato una partita splendida. Affrontavo un avversario fortissimo, avevo bisogno di una grande prestazione per uscire vincitore. Aver eliminato la testa di serie numero 1 del torneo mi dà tanta fiducia. Obiettivo titolo? Certamente”. Avanti anche Tommy Paul, giustiziere in tre set di Jiri Vesely.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Richard Gasquet vs Jaume Munar

2. [WC] Marco Cecchinato vs [LL] Norbert Gombos (non prima ore: 13:00)

3. [4] Jan-Lennard Struff vs Jiri Vesely OR [6] Tommy Paul

4. [1] Lorenzo Sonego OR Sebastian Korda vs Lorenzo Musetti OR [8] Yoshihito Nishioka

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Romain Arneodo / Benoit Paire vs [4] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop

2. Matt Reid / Michael Venus vs Oliver Marach / Aisam-Ul-Haq Qureshi

3. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs Roman Jebavy / Aleksandr Nedovyesov

4. [3] Marcus Daniell / Philipp Oswald OR Simone Bolelli / Maximo Gonzalez vs Max Purcell / Luke Saville OR Marco Cecchinato / Andreas Seppi

Gli ultimi risultati di mercoledì 26 maggio

Secondo turno

