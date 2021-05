Bianca Andreescu vince e si ritira dal torneo di Strasburgo

La ventenne canadese Bianca Andreescu è tornata alle competizioni questa settimana per la prima volta dalla finale di Miami – dop aver avuto un infortunio alla caviglia e poi il covid-19 – e si è qualificata martedì per i quarti di finale del WTA 250 di Strasburgo prima di ritirarsi nuovamente.

La canadese ha battuto al secondo turno la belga Maryna Zanevska 6-1, 6-4 senza grossi problemi, ma alla fine dell’incontro ha rivelato di avere un leggero strappo all’addome e ha scelto di non continuare a gareggiare a Strasburgo per non mettere a rischio le sue possibilità di competere per il Roland Garros.