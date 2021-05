ATP Parma e Belgrado 2: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Marco Cecchinato ai quarti di finale. Fuori Sonego e Musetti

Marco Cecchinato ha staccato il pass per i quarti. Il 28enne palermitano, n.104 del ranking, ha superato per la prima volta in carriera la sua “bestia nera”, lo sloveno Aljaz Bedene, n.54 ATP, che aveva superato in due set Salvatore Caruso, n.81 del ranking. Il siciliano si è imposto per 75 62 in un’ora e 37 minuti.

Giovedì nei quarti Cecchinato troverà dall’altra parte della rete lo slovacco Norbert Gombos, n.87 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser.

Si ferma al secondo turno anche il cammino di Lorenzo Musetti: il 19enne di Carrara, n.76 del ranking è stato sconfitto per 63 62, in un’ora e 20 minuti di gioco, dal giapponese Yoshihito Nishioka, n.60 del ranking ed 8 del seeding.

L’azzurro nel primo set avanti per 3 a 1 ha subito da quel momento un durissimo parziale di 11 giochi a 2 cedendo per 63 62.

Fuori anche il primo favorito del seeding, Lorenzo Sonego: il 26enne torinese, n.28 del ranking, è stato sconfitto dallo statunitense Sebastian Korda, n.63 del ranking in due set.

ATP 250 Parma (Italia) – 2° Turno, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Jan-Lennard Struff vs [WC] Flavio Cobolli



2. [5] Richard Gasquet vs [Q] Pedro Martinez (non prima ore: 12:00)



3. [7] Aljaz Bedene vs [WC] Marco Cecchinato



4. Lorenzo Musetti vs [8] Yoshihito Nishioka



5. [1] Lorenzo Sonego vs Sebastian Korda



Grand Stand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Francesco Passaro / Stefano Travaglia



2. [WC] David Marrero / David Vega Hernandez vs Roman Jebavy / Aleksandr Nedovyesov



3. Oliver Marach / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs [2] Raven Klaasen / Ben McLachlan



4. Matt Reid / Michael Venus vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



5. [3] Marcus Daniell / Philipp Oswald vs Simone Bolelli / Maximo Gonzalez



1. Andrey Golubev/ Andrea Vavassorivs [4] Marcelo Arevalo/ Matwe Middelkoop

2. [LL] Norbert Gombos vs [3] Albert Ramos-Vinolas (non prima ore: 11:30)



3. Jaume Munar vs [2] Benoit Paire (non prima ore: 13:30)



4. Jiri Vesely vs [6] Tommy Paul



5. Max Purcell / Luke Saville vs Marco Cecchinato / Andreas Seppi



ATP 250 Belgrade 2 (Serbia) – 2° Turno, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [8] Federico Delbonis vs Thiago Monteiro



2. [3] Nikoloz Basilashvili vs [Q] Andrej Martin



3. Jeremy Chardy vs [5] Dusan Lajovic



4. [Q] Roberto Carballes Baena vs [2] Gael Monfils



1. Luke Bambridge/ Dominic Inglotvs [4] Marcelo Demoliner/ Santiago Gonzalez

2. Andre Goransson / Rafael Matos vs Austin Krajicek / Tennys Sandgren



3. Federico Delbonis / Artem Sitak vs [WC] Ivan Sabanov / Matej Sabanov